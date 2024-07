Sicoob inicia campanha que vai premiar seus cooperados

Os mais de 780 mil associados do Sicoob Espírito Santo terão a chance de realizar grandes conquistas com a 4ª Edição da promoção “Investir é para Todos “. Quem investir em produtos de renda fixa, RDC (Recibo de Depósito Cooperativo), LCA (Letras de Crédito do Agronegócio), LCI (Letra de Crédito Imobiliário) e LF (Letra Financeira) vai concorrer a 14 carros zero quilômetro e prêmios em pontos Coopera, o programa de fidelidade e shopping virtual da instituição.

A promoção segue até o dia 31 de agosto e a expectativa é de que nesta edição mais de 350 cooperados sejam contemplados com as premiações nacionalmente. Segundo Jair Luiz Trés Júnior, esta é uma ótima oportunidade para que os associados possam conhecer mais sobre os produtos de investimento do Sicoob e ainda se beneficiar da promoção, que vai entregar excelentes premiações.

“O Sicoob oferece taxas competitivas e compatíveis com o mercado, além de atendimento personalizado, o que pode ajudar o associado a encontrar o produto mais adequado para seu perfil de investidor. Esta promoção é uma oportunidade para que o investimento ganhe um novo significado, com um resultado muito além dos já previstos pelo valor investido”, recomenda.

As regras gerais estão disponíveis no regulamento da promoção, no site www.sicoob.com.br/paratodos. Para participar, basta ser um cooperado Sicoob.