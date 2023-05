Sicoob Sul Litorâneo expande serviços financeiros com nova agência em Paraíba do Sul/RJ

Cooperativa fortalece presença no Rio de Janeiro com a inauguração da sexta agência

O Sicoob Sul-Litorâneo, cooperativa singular filiada ao Sicoob ES, deu continuidade ao seu projeto de expansão com a inauguração de uma nova agência em Paraíba do Sul, no estado do Rio de Janeiro. A abertura da agência representa um investimento significativo na região e reforça o compromisso do Sicoob em oferecer serviços financeiros de qualidade para as comunidades locais.

A presença física do Sicoob na região visa estabelecer relações humanas próximas e fortalecer os laços com a comunidade, enquanto o aspecto digital sustenta as operações financeiras.

Nova agência em Paraíba do Sul, no estado do Rio de Janeiro.

Fábio Antônio Novaes, diretor presidente do Sicoob Sul-Litorâneo, destacou a importância dessa expansão para a cooperativa, afirmando: “A chegada do Sicoob a Paraíba do Sul é uma demonstração do nosso compromisso em servir a sociedade e proporcionar produtos e serviços financeiros de qualidade. Essa inauguração é parte de um plano de expansão mais amplo, que inclui outras agências inauguradas neste primeiro semestre, como as cidades de Cordeiro, Cantagalo e em breve, Conceição de Macabu”.

O diretor presidente do Sicoob Sul-Litorâneo, Fábio Antônio Novaes, destaca a importância da expansão para a cooperativa.

Nailson Dalla Bernadina, diretor executivo do Sicoob ES, parabenizou o Sicoob Sul-Litorâneo pelas inaugurações e ressaltou a importância dessas ações dentro do plano de expansão do Sicoob ES: “Estamos empenhados em ampliar nossa presença em novas regiões e levar nossos serviços financeiros a um número cada vez maior de pessoas. A inauguração da agência em Paraíba do Sul contribui significativamente para o crescimento do sistema Sicoob”.

O Sicoob Sul-Litorâneo adota um modelo de negócios diferenciado, com uma abordagem “figital”, que combina a presença física das agências com a comodidade das operações digitais. Esse modelo cooperativo permite ao Sicoob oferecer preços mais competitivos e reforçar seu compromisso com as comunidades, um dos princípios fundamentais do cooperativismo.

Os associados do Sicoob Sul-Litorâneo têm acesso a uma ampla gama de serviços financeiros, incluindo conta corrente, crédito, investimentos, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária e pagamentos online.

Com essa inauguração, o Sicoob Sul-Litorâneo fortalece sua presença no estado do Rio de Janeiro e expande sua capacidade de atender aos cooperados, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social da região.

Sobre o Sicoob

O Sicoob ES é uma instituição financeira cooperativa que tem mais de 620 mil associados, e atua no Espírito Santo, no Rio de Janeiro e na Bahia. São seis as cooperativas filiadas: Conexão, Coopermais, Sul-Serrano, Sul, Sul-Litorâneo e Sicoob Credirochas.

Os associados, que são donos da cooperativa, são atendidos com serviços tipicamente bancários, como conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, pagamentos por cartão de crédito e débito e pagamentos online.

Em nível nacional, o Sicoob, que está presente em todos os Estados e no Distrito Federal, tem cerca de 7 milhões de cooperados, e é a única instituição financeira presente em mais de 386 municípios.

O conglomerado é formado por 343 cooperativas singulares, 14 cooperativas centrais e pelo Centro Cooperativo Sicoob (CCS), que é composto por uma confederação e um banco cooperativo, além de processadora e bandeira de cartões, administradora de consórcios, entidade de previdência complementar, seguradora e um instituto voltado para o investimento social.

O Sicoob é a instituição financeira com maior número de agências no Brasil, segundo ranking do Banco Central, com mais de 4 mil pontos de atendimento.