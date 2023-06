Sicoob Sul-Litorâneo ultrapassa R$ 1 bilhão de ativos

22 de junho de 2023

Cooperativa ganha mais fôlego para dar continuidade ao plano de expansão e novos investimentos

O Sicoob Sul-Litorâneo alcançou uma conquista histórica ao ultrapassar a marca de R$ 1 bilhão em ativos, que representam os bens e direitos da cooperativa. Esse marco concretiza um importante avanço para a instituição que, além de consolidada no Espírito Santo, amplia sua participação de mercado no Rio de Janeiro.

“Essa evolução significativa é resultado do nosso constante crescimento ao longo dos anos. Na última década, o volume de ativos aumentou 669%, o que mostra nosso sucesso no fortalecimento de uma organização que coloca as pessoas no centro das atenções. Por meio da união de todos, geramos resultados positivos, retornos para a sociedade e conquistamos adesões contínuas”, enfatiza Fábio Novaes, presidente do Sicoob Sul-Litorâneo.

Impacto positivo

Além de impactar positivamente seus cooperados, a progressão dos ativos gera benefícios para a sociedade como um todo. Com mais solidez, a cooperativa pode ampliar a oferta de soluções financeiras para pessoas e empresas e ainda elevar o investimento em ações de responsabilidade social, que incluem projetos nas áreas de cidadania, educação financeira, saúde e sustentabilidade.

“Nosso avanço contribui para a inclusão financeira e o desenvolvimento econômico das regiões onde atuamos, estimulando a geração de empregos, o empreendedorismo local e a melhoria da qualidade de vida das comunidades”, destaca Fábio Novaes, ressaltando o fato de a cooperativa ser uma instituição jovem (33 anos). O presidente lembra com orgulho que foi o primeiro funcionário da cooperativa, que tem sede em Alfredo Chaves, e contribui durante todos esses anos para o reconhecido desenvolvimento da instituição.

Desenvolvimento

A evolução dos ativos é acompanhada pelo aumento de outros indicadores, na última década. O número de associados, que em 2012 era de 10 mil, atualmente ultrapassa os 50 mil (+392%). A carteira de crédito saltou 693%, chegando a R$ 673 milhões. Os depósitos passaram para R$ 900 milhões (+990%). Já são 18 pontos de atendimento, ante seis em 2012. O número de colaboradores saltou de 61 para 147, e os resultados financeiros da cooperativa cresceram 835% em dez anos, alcançando R$ 45.8 milhões no último exercício.

Expansão e expectativas

Nos últimos meses, o Sicoob Sul-Litorâneo inaugurou suas primeiras unidades na Região Serrana do Rio de Janeiro (Cordeiro, Cantagalo e Paraíba do Sul). Até o final de 2023, serão sete agências inauguradas no estado do Rio de Janeiro, além da reinauguração da agência de Guarapari Aeroporto.

“A expectativa é de que a trajetória de crescimento continue nos próximos anos, levando os benefícios do cooperativismo financeiro a um número cada vez maior de pessoas e contribuindo para a construção de um futuro mais próspero e inclusivo para todos”, projeta o presidente da cooperativa.