Simone Mendes lança “Oi, Erro”, faixa inédita do projeto Cintilante, veja o clipe

today24 de março de 2023 remove_red_eye54

Música e clipe já estão nas plataformas digitais

Para a alegria dos fãs, Simone lança mais uma faixa do projeto Cintilante! A música e o clipe de “Oi, Erro” já estão nas plataformas digitais. “Essa música chegou até mim em uma das audições que foram feitas com os compositores para selecionar as faixas de Cintilante. Quando ouvi Oi, Erro, fiquei apaixonada”, conta Simone Mendes, antecipando o tema da canção.

“É a história de um casal, eles estão super felizes e vão sair para curtir a vida, só que no local podem encontrar os ex e não vão esconder, vão cumprimentar, não vão deixar de apresentar”, explica a cantora.

Para Simone Mendes, o público deverá se emocionar com o refrão de Oi, Erro. “Acho essa música muito forte, porque conta a história de muita gente que sofreu em um relacionamento passado, mas teve a sorte de encontrar alguém que lhe fizesse feliz. Por isso se chama Oi, Erro, porque quando vai apresentar fala: ‘Oi, erro, esse aqui é o meu acerto. Oi, erro, agora eu acertei em cheio. Pela primeira vez no meu lado esquerdo tem alguém que me ama direito’.”

Oi, Erro chega ao streaming após o grande sucesso do primeiro EP do projeto Cintilante. As quatro faixas ultrapassaram 1 milhão de plays no Spotify: Arruma a Mala (1,006 mi), Amnésia do Beijo (1,1 mi), Dois Fugitivos (2,097 mi) e o megahit Erro Gostoso (27,8 mi), que nesta semana segue em destaque na plataforma musical (13° lugar no ranking) e no YouTube (8° lugar).

foto Alisson Demetrio