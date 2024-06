Simone Mendes passa por sete estados do Nordeste no mês de São João

today19 de junho de 2024 remove_red_eye89

Dona de uma das vozes mais ouvidas do Brasil, a artista cumpre maratona com doze shows pelos próximos dias

Nome potente da música brasileira, Simone Mendes se prepara para levar seu talento inconfundível a shows em sete estados do Nordeste brasileiro nesta segunda quinzena do mês de junho. Em uma maratona de shows que promete celebrar o São João em grande estilo, a cantora irá passar pelo Ceará, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas e Rio Grande do Norte em dez dias a partir desta quinta-feira (20).

Entre os shows da agenda da artista, destaca-se o São João 2024 de Patos, na Paraíba, no sábado (22); o São João de Mata, em seu estado natal, no domingo (23); e o São João de Aracati 2024, no próximo dia 27, no Ceará. Para todas as apresentações, Simone traz uma experiência inesquecível para seu público fiel e seus grandes sucessos como “Dois Tristes”, “Dois Fugitivos” e “Erro Gostoso” presentes no repertório.

Conhecida por sua conexão única com o público, Simone é uma das artistas mais aclamadas do país, e sua trajetória brilhante é repleta de conquistas marcantes. Cantora mais premiada do ano de 2023, a sertaneja soma mais de 13,4 milhões de ouvintes mensais no Spotify e mais de 5 milhões de inscritos no YouTube, encantando fãs por todo o Brasil.

Confira as cidades por onde Simone Mendes irá passar na segunda quinzena de junho:

20/06 – Petrolina – PE

21/06 – Mossoró – RN

22/06 – Campina Grande – PB

22/06 – Patos – PB

23/06 – Mata de São João – BA

24/06 – Lagarto – SE

25/06 – Aracaju – SE

26/06 – Maceió – AL

27/06 – Aracati – CE

28/06 – Salvador – BA

29/06 – Ilhéus – BA

30/06 – Campina Grande – PB