Sine de Vila Velha abre portas para inclusão de PCDs no mercado de trabalho

today1 de dezembro de 2023 remove_red_eye88

O Sine de Vila Velha participará ativamente do “Reconecta”, uma iniciativa inovadora que busca promover a inserção e reinserção de Pessoas com Deficiência (PCDs) no mercado formal de trabalho formal do município e também do Estado.

Na próxima segunda-feira (04) e também na terça (05), a equipe do Sine de Vila Velha estará disponibilizando vagas específicas para PCDs, com atendimento exclusivo das 14h às 19h, na sede do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região. O órgão se localiza na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, nº 1.245, na Enseada do Suá, em Vitória.

A diretora do Sine de Vila Velha, Gabriela Bicalho, enfatiza a importância da participação de grandes empresas locais e estaduais no Reconecta, para oferecer vagas de trabalho e compartilhar boas práticas de inclusão. “Essa oportunidade permitirá que pessoas com deficiência se inscrevam em processos seletivos e concorram a empregos em diversas áreas profissionais”, assinalou ela.

Gabriela reforça, ainda, a importância de os candidatos levarem seus currículos e documentos, além de tirarem dúvidas sobre as oportunidades disponíveis. “Reconecta” disponibiliza um “Mural de Vagas” em seu site oficial (https://reconectaes.com.br/mural-de-vagas/).

“Neste mural, as empresas estão cadastrando vagas de emprego destinadas especificamente a este público. E até o momento, já foram cadastradas quase 700 vagas em todo o Estado, o que abre portas para um mercado de trabalho mais inclusivo e diversificado”, afirmou a diretora do Sine de Vila Velha, Gabriela Bicalho.

O Reconecta está sendo organizado pelo Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo (MPT-ES), pelo Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Condef) e pela Federação das Apaes do Espírito Santo (Feapaes-ES). E nesse evento, o Sine é uma peça-chave para reforçar o compromisso dos setores produtivos com a inclusão e a diversidade no mercado de trabalho.

foto divulgação