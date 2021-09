Sine de Vila Velha está com 243 vagas de empregos disponíveis

today13 de setembro de 2021 remove_red_eye31

A semana começa com oportunidades para todos os níveis de escolaridade em Vila Velha. Ao todo, 243 vagas de emprego são oferecidas no Sine, por empresas instaladas na cidade ou em cidades vizinhas, que buscam profissionais no mercado de trabalho.

Entre as vagas mais ofertadas estão: eletricista de manutenção de linhas elétricas (30 vagas), vendedor interno (22 chances), operador de caixa, garçom e auxiliar de garçom, com vinte oportunidades.

Para concorrer às vagas, é preciso fazer o agendamento online do Sine, clicando AQUI.

O Sine de Vila Velha funciona no subsolo do Boulevard Shopping, acesso A, na Rodovia do Sol, em Itaparica.

Confira a lista completa de vagas

Açougueiro 2

Ajudante de obras 3

Analista fiscal (economista) 1

Atendente de lojas 1

Auxiliar de armazenamento 1

Auxiliar de confeitaria 4

Auxiliar de garçom 20

Auxiliar de logística 1

Auxiliar de manutenção predial 3

Auxiliar financeiro 1

Bombeiro hidráulico 10

Caldeireiro de manutenção 1

Chefe de confeitaria 2

Conferente de carga e descarga 2

Costureira de máquina overloque 7

Costureira de máquina reta 5

Costureira de máquinas industriais 4

Cozinheiro geral 2

Eletricista de manutenção de linhas elétricas 30

Encarregado de garagem 8

Encarregado de obras 1

Encarregado de patrimônio 8

Encarregado de supermercado 5

Engenheiro de minas 1

Fiscal de loja 2

Garçom 20

Gerente de restaurante 1

Gerente de supermercado 1

Mecânico de manutenção de máquinas de construção civil 1

Mecânico de manutenção de máquinas em geral 1

Mecânico de manutenção de máquinas industriais 1

Motorista de automóveis 8

Motorista de caminhão 1

Oficial de manutenção predial 1

Operador de caixa 20

Operador de câmaras frias 3

Operador de empilhadeira 1

Operador de instalação de ar-condicionado 1

Pedreiro 3

Pintor de obras 1

Pintor industrial 1

Recepcionista atendente 10

Repositor – em supermercados 10

Serralheiro 1

Servente de limpeza e desossa em açougue 4

Soldador 1

Supervisor comercial 1

Técnico em segurança do trabalho 3

Torneiro mecânico 1

Vendedor interno 22