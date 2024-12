Sofia Schaadt prepara seu próximo ano letivo com muito estilo

Influenciadora lança a própria linha de produtos de papelaria

A influenciadora Sofia Schaadt já está contando os dias para seu próximo ano letivo. Estudiosa e organizada, ela acaba de lançar sua linha exclusiva de produtos de papelaria, composta por produtos como cadernos de disco, agendas, planners e cadernos wire-o.

“Gosto muito de ter meu material bonito e personalizado. Assim, quando eu vou estudar, associo aquele momento a coisas que eu gosto, o que torna tudo mais leve”, conta ela.

Contando com três estampas exclusivas e encantadoras, a coleção, uma collab com a Magnólia Papelaria, aposta na combinação perfeita entre funcionalidade e estilo para encarar o próximo ano letivo. “É uma realização! Me inspirei muito nas referências que mais gosto, sendo a cor rosa e os detalhes de laços como item principal. Ficou do jeitinho que eu imaginava”, revela Sofia.

A influenciadora, que sempre compartilha sua rotina com os fãs, destaca que a organização é sua maior aliada na hora de encarar os estudos. O planejamento é o que possibilita que Sofia mantenha suas obrigações e a vida digital em equilíbrio.

“Consigo dividir bem as coisas mas, claro, já me senti cansada às vezes. Porém, com uma coisa é necessária e a outra eu amo fazer, nunca deixei de lado nenhuma delas”, afirma.

As agendas e planners da coleção são os itens preferidos de Sofia que, embora apaixonada por tecnologia, não abre mão da organização no papel.

“Eu sei que hoje temos o celular que é mais rápido e mais fácil, mas eu gosto muito do papel à mão. Esses cadernos para organização do dia e da semana são essenciais para mim”, diz ela, que aconselha seus seguidores para manter o foco em 2025.

“O segredo é tentar ao máximo não procrastinar. Ajuda demais não deixar tudo para a última hora e muitas coisas acumuladas. É bom aproveitar o ano novo para colocar isso em prática”, aconselha ela.