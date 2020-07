Solenidade de Passagem de Comando da 13ª Companhia Independente

Aconteceu nesta manhã (01) a solenidade de passagem de comando da 13ª Companhia Independente, localizada no bairro Residencial Jabaeté.

A 13ª Cia Ind. estava sob o comando do Major Walter Francisco de Araújo Filho desde 2018 e passa a contar com o Major Patrício Bernaber Fiorim, como novo comandante.

Em sua despedida do cargo, Major Walter disse ter exercido com seu propósito inicial: cumprir as ordens, criar aproximação com a comunidade e melhorar o clima organizacional na Unidade Militar. Ele ainda acrescentou para a tropa: “os desafios e vínculos devem ser aperfeiçoados continuamente, contribuam com seu novo comandante”.

Major Fiorim, comandante atual, já trabalhou como Subcomandante do 4° BPM, possuindo em seu currículo diversos cursos relevantes dentro da PMES.

O Comando-Geral da PMES foi representado pelo coronel Alessandro Juffo Rodrigues, comandante do CPOM – Comando de Polícia Ostensiva Metropolitano.

“Tempos difíceis fazem homens forte”, assim o coronel Juffo inicia sua fala, enfatizando que “vivemos em tempos complexos que modificam as interações sociais e o policial militar deve se adaptar a essa mudança de comportamento, porém mantendo o foco sempre no cidadão de bem com prestação de socorro, assistência e proteção”.

A solenidade foi prestigiada pelo Comandante do 4º BPM da PMES, Vereador da Câmara Municipal de Vila Velha, Chico Siqueira, entre outras personalidades.

Durante o evento foram feitas algumas homenagens aos oficiais e praças da 13ª Cia Ind e ao Major Walter, que segue para uma nova missão, agora no Comanda da 10ª Cia Ind.