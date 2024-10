“Stay With Me” conecta música e tecnologia no novo clipe de Sam Sabbá

“Buscamos inovar ao integrar inteligência artificial tanto na composição de cenários quanto em efeitos visuais”, conta o cantor

Sam Sabbá lançou em seu canal do YouTube o projeto audiovisual “Stay With Me”, um trabalho autoral muito especial para o artista, com uma música mais vibrante.

“Esse projeto foi incrível em muitos aspectos, desde o processo criativo da composição até a gravação do clipe. “Stay With Me” marca o fechamento de um ciclo, no qual me dediquei a compor e lançar músicas em inglês”, diz Sam.

Agnaldo Pereira e 2T2 produções foram responsáveis pela produção musical, do clipe dirigido por Guil Valente (Pobo Filmes), que inovou e combinou o ritmo dançante da música com a tecnologia, na integração da inteligência artificial no projeto.

“Utilizamos modelos generativos de inteligência artificial para criar um visual colorido, dinâmico e animado para o fundo e também como um efeito de interferência aplicado sobre a imagem na pós-produção, trazendo um visual atual e que conversa muito bem com toda a estética do clipe”, explica o diretor.

“Stay With Me” é um divisor de águas na carreira do cantor, que se prepara para lançar músicas em português:

“Acredito que esse projeto seja uma celebração de uma fase e um ponto de transição importante na minha história, e eu tô muito animado para compartilhar isso com todos”, comenta Sam Sabbá.