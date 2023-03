Suspeito de duplo homicídio ocorrido em Piúma é preso no Ceará

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia de Piúma, em ação conjunta com a Polícia Civil do Ceará, prendeu um suspeito de 25 anos em cumprimento de mandado de prisão temporária pelo crime de duplo homicídio consumado qualificado por motivo fútil cumulado com dupla tentativa de homicídio. A prisão aconteceu no sábado (18), em Acaraú, no interior do Ceará.

O crime aconteceu no dia 29 de outubro do ano passado, no Centro de Piúma, no litoral sul do Espírito Santo, depois de uma discussão após a vitória do Flamengo na Libertadores de 2022.

De acordo com o titular da Delegacia de Piúma, delegado David Gomes, a equipe, pelas investigações, identificou o local onde o suspeito estava residindo. Foi feito o contato com a Polícia Civil de Ceará, repassando o endereço e a equipe de lá realizou a prisão.

O suspeito está em um presídio no Ceará e foi feito o pedido de recambiamento dele para o Centro de Detenção Provisória de Marataízes (CDPM).