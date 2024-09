Taça EDP das Comunidades: confira as equipes participantes

Um dos maiores projetos esportivos e sociais do Espírito Santo, a Taça EDP das Comunidades, anunciou na quarta-feira (25), as equipes que farão parte da edição de 2024. Neste ano, 44 comunidades estarão representadas, reunindo cerca de cinco mil atletas que competirão no torneio de futebol, com abertura marcada para o dia 19 de outubro.

A competição é uma realização da Rede Gazeta, em parceria com a EDP, a Central das Comunidades e o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), via Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba (LIEC). Nesta edição, o torneio voltará a ser disputado em seu formato original, nos campos de futebol da Região Metropolitana da Grande Vitória, algo que não acontecia desde 2019, por conta da pandemia de Covid-19. Durante três edições, a disputa aconteceu apenas no modo e-sport (esporte eletrônico).



São 32 equipes masculinas e 12 femininas, representando comunidades de Vitória, Vila Velha, Viana, Serra, Cariacica, Aracruz, Guarapari e Fundão. O secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes, destacou a importância da Taça EDP das Comunidades.



“Este é um projeto que merece investimento, pois promove transformação social por meio do esporte e incentiva a prática esportiva nas comunidades. Além disso, oferece aos jovens uma oportunidade de se destacarem e ganharem visibilidade. Nesta edição, a competição voltou com força total e com certeza teremos grandes jogos pela frente”, afirmou Nunes.



Neste fim de semana, sábado (28) e domingo (29), e nos dias 12 e 13 de outubro, acontecem as peneiras para montagem dos times que representarão cada localidade. No dia 16 de outubro, a tabela será sorteada em uma cerimônia na Rede Gazeta. Na mesma oportunidade haverá a entrega dos uniformes (camisa, short e meião) feita de forma gratuita para as comunidades participantes.



Confira abaixo as equipes participantes:

Masculino

Alagoano – Vitória

Aparecida – Cariacica

Barra do Jucu – Vila Velha

Boa Vista 1 – Vila Velha

Comunidade Indígena – Aracruz

Cruzamento – Vitória

Eldorado – Serra

Feu Rosa – Serra

Flexal 1 – Cariacica

Gurigica – Vitória

Jabaeté – Vila Velha

Jardim Botânico – Vitória

Jesus de Nazareth – Vitória

Riviera da Barra – Vila Velha

Feminino

Bairro de Fátima – Serra

Barramares – Vila Velha

Conjunto Jacaraípe – Serra

Da Penha – Vitória

Muquiçaba – Guarapari

Padre Gabriel – Cariacica

Residencial Vista do Mestre – Serra

São Francisco – Cariacica

São Geraldo – Cariacica

Jesus de Nazareth – Vitória

Serra Dourada – Serra

Vila Nova de Colares – Serra

Calendário

Taça EDP das Comunidades 2024

Peneiras – 28 e 29/09, 12 e 13/10

Sorteio das chaves e entrega de uniforme – 16/10

Cerimônia de abertura – 19/10

Fase classificatória – 19/10 até 03/11

Fase final e encerramento – 10/11 a 01/12 (terceiro lugar) e 07/12

Festa de Encerramento e final – 14/12

Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba (LIEC)

Sancionada pelo governador do Estado, Renato Casagrande, a Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba (LIEC) é importante para promover atletas, clubes, federações, associações e competições esportivas, de forma geral, em todo o Estado, por meio de recursos captados com empresas instaladas no Espírito Santo.



O objetivo é abranger projetos em diversas categorias, como o desporto educacional, de lazer e de participação, voltados para as ações com o público em geral, e de rendimento, direcionados para atletas e paratletas de alto rendimento, com foco na melhora dos resultados em competições.



Como patrocinar

As empresas que desejam financiar os projetos esportivos do Estado, por meio da Lei de Incentivo, a LIEC, podem acessar o site oficial da Sesport e analisar os projetos já aprovados. Em caso de interesse por parte das empresas, ela pode entrar em contato com a Sesport para receber mais informações dos proponentes.