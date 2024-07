Tecnologia do Cerco Inteligente possibilita recuperação de mais uma motocicleta clonada

Esse é o 13º veículo com suspeita de clonagem recuperado no Estado com o monitoramento do Cerco no Detran|ES

Uma motocicleta clonada foi recuperada na tarde desta terça-feira (09), em Alto Laje, Cariacica, com o auxílio da tecnologia do Cerco Inteligente e integração das forças de segurança pública. Esse é o 13º veículo recuperado com a tecnologia e procedimentos de apuração de suspeitas de clonagem implantados pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) desde novembro do ano passado.

A localização do veículo pela Guarda Municipal de Cariacica foi possível após comunicação da Gerência de Fiscalização de Trânsito do Detran|ES sobre a irregularidade. Além do veículo recuperado, o condutor, que estava evadido do sistema prisional, foi detido.

A inclusão do indicativo de clonagem foi feita pelo proprietário da motocicleta na unidade do Detran|ES em Iúna em maio deste ano, após ter recebido uma notificação de autuação de infração de trânsito no município de Cariacica. Como não reconheceu a infração e não teria estado no local no momento da autuação, o proprietário do veículo se dirigiu à Ciretran e fez o procedimento, incluindo Boletim de Ocorrência e laudo de vistoria comprovando estar com a motocicleta original.

A partir daí, a Coordenação de Monitoramento Eletrônico do Detran|ES iniciou os levantamentos de imagem para produção de um relatório dos locais por onde o veículo com a placa informada estava circulando. Além de Iúna, foi constatado a passagem do veículo com a placa idêntica à do outro veículo, mas com características diferentes das imagens que constam na vistoria anexada no processo, pelas câmeras do Cerco também na Região Metropolitana da Grande Vitória. As Guardas Municipais de Cariacica, Serra e Vila Velha receberam o alerta para acompanhamento do veículo, que foi recuperado nesta terça-feira (09).

Para o diretor geral do Detran|ES, Givaldo Vieira, a utilização da tecnologia do Cerco Inteligente de forma estratégica e a integração com os órgãos de Segurança Pública resultam em mais segurança para o cidadão, como já vem ocorrendo também com a recuperação de centenas de veículos roubados, que podem ser devolvidos aos proprietários após o trabalho das forças policiais.

“Esse é um exemplo dos diversos usos do Cerco Inteligente em prol da segurança pública. Sob a orientação do governador Renato Casagrande estamos utilizando o Cerco de forma estratégica para a localização de veículos clonados e contando com a integração dos demais órgão para, juntos, chegarmos a esses clones. Também utilizamos a ferramenta tecnológica para mapear veículos clandestinos que fazem transporte escolar e que utilizam o KIT Gás de forma indevida para o transporte de passageiros”, salientou Vieira.

Para o gerente de Fiscalização do Detran|ES, Jederson Lobato, a recuperação do veículo clonado é importante para o proprietário do veículo original que está tendo sua placa utilizada em outro e que, muitas das vezes, acarreta multas de trânsito para alguém que não as cometeu, além da possibilidade de ações criminosas.

“A identificação de um clone é imprescindível também para o proprietário do veículo original que se tornou um clone a fim de esconder um crime de furto ou roubo e que, agora, poderá ser restituído ao real proprietário”, afirmou Lobato.

Cerco Inteligente

Desde novembro de 2023, os indicativos de clonagem incluídos no sistema do Detran|ES são apurados pela Coordenação de Monitoramento Eletrônico do órgão para a apuração, produção de relatório e comunicação aos demais órgão de trânsito com o objetivo de localizar os clones.