Terceira Dose | Guarapari antecipa mutirão de vacinação para idosos com mais de 60 anos

today18 de novembro de 2021 remove_red_eye35

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) de Guarapari vai realizar nesta sexta-feira (19), de 08 às 15:30h, o mutirão de vacinação da terceira dose contra a Covid-19 para idosos com 60 anos ou mais, que tenham tomado a segunda dose de qualquer imunizante contra a Covid-19 há três meses ou mais. A vacinação será no Complexo Esportivo, em Muquiçaba.

É preciso levar o cartão de vacinação da primeira e da segunda dose, CPF, Cartão SUS, documento de identidade e comprovante de residência, em nome do vacinado ou do responsável.

Em todo o Estado esta vacinação está prevista para ser realizada no sábado (20), mas com o objetivo de evitar aglomeração e oferecer melhor qualidade de atendimento aos idosos, o grupo será atendido exclusivamente nesta sexta-feira (19). Não há necessidade de chegar antes do horário programado.



No caso dos idosos acamados, a família deve procurar a unidade de saúde mais próxima, para agendar o dia e horário em que a equipe de saúde fará a vacinação na residência do idoso.

Vacinação nas unidades

Além das ações realizadas no complexo, os idosos podem procurar o serviço nas unidades de saúde que possuem salas de vacina, de 07 às 15h, de segunda a sexta-feira, para agendar seu horário. É importante lembrar que não há necessidade de chegar mais cedo nas unidades.

Unidades com sala de vacina

US de Setiba

US de Santa Mônica

US de Perocão

US de Jabaraí

US de Adalberto Simão Nader

US de Bela Vista

US de Amarelo

US de Rio Claro

US de Reta Grande

US de Camurugi

Centro Municipal de Saúde, Itapebussu

US Roberto Calmon, Centro

US Caic, no Olaria

US de Kubitschek