Times capixabas vão participar da Copa Brasil de Futsal de Surdos

today7 de setembro de 2023 remove_red_eye183

Os times capixabas de futsal da Associação de Integração dos Surdos de Vitória (feminino) e da Serra (masculino) vão participar da Copa Brasil de Futsal de Surdos, em Uberlândia, Minas Gerais. Os jogos teve início nesta quinta-feira (07) e seguem até domingo (10). As equipes viajaram com o apoio do programa Voe Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).

A competição vai reunir paratletas dos estados de Alagoas, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Ao todo, 29 times masculinos, 12 femininos e quatro na categoria master masculina vão participar das disputas.

O evento é realizado pela Confederação Brasileira de Desportos de Surdos (CBDS) e tem como objetivos estimular a prática esportiva nas comunidades surdas e promover a inclusão social, além de oportunizar a profissionalização dos surdoatletas no esporte.