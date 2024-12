Toninho Bitencourt divulga secretariado de Marataízes para 2025

O prefeito eleito de Marataízes, Toninho Bitencourt (Podemos), oficializou nesta sexta-feira (6) os nomes que integrarão o secretariado municipal de sua gestão a partir de 1º de janeiro de 2025. O anúncio aconteceu durante uma reunião marcada pela presença do vice-prefeito eleito, Willian Duarte (MDB), e outros membros da equipe de transição.

“Essa é a equipe que estará comigo no meu mandato. Vou fiscalizar o trabalho deles todos os dias e cobrar resultados. Nosso compromisso é com a população de Marataízes, e vou governar junto com todos”, afirmou Toninho, destacando a importância de uma gestão transparente e participativa.

A nova composição da administração municipal inclui nomes de diferentes áreas e é marcada pela pluralidade de perfis, combinando experiência técnica e engajamento comunitário.

Confira a lista completa:

João Batista Filho — Secretário de Administração

Josiene da Costa Pinto Pereira (Ziene) — Secretária de Saúde

Jorge Luiz Benevides de Oliveira — Secretário de Educação

Eduardo Mancini Bitencourt — Secretário de Assistência Social e Trabalho

Diones Neves Vieira — Secretário de Esporte

Áureo Rodrigo da Silva Falcão — Secretário de Segurança

Maristela Leonardo Silva — Secretária de Cultura

Breno Viana — Secretário de Turismo

Rodrigo Lugão — Secretário de Obras

Adriedson Brandão Leal — Secretário de Agricultura

Gelcimar Benevides da Silva — Secretário de Interior

Adriano Pereira da Silva — Secretário de Meio Ambiente

Thiago Silva Alves (Foca) — Secretário de Serviços Urbanos

Elci Fernandes da Rocha (Negão) — Secretário de Pesca

Cecílio de Almeida Fernandes — Secretário de Transporte

Valquíria Araújo Goulart — Secretária de Finanças

Luciano Sansão Teixeira — Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável

Luiz Fernando da Silva Pedra — Secretário de Governo

Dayani Bittencourt Barbosa — Secretária Municipal de Controle Interno

Agisse Melchíades de Souza — Ouvidor

Rodrigo Carvalho — Superintendente da Comunicação

Letícia Peterli — Assessora Direta

Thiago Pereira Sarmento — Procurador-Geral

Gutemberg Souza — Assessor da Secretaria de Finanças

