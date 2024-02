Trabalho colaborativo gera mais renda para empreendedores de Vila Velha

O modelo de trabalho colaborativo, conhecido como “coworking”, segue se destacando como uma poderosa ferramenta para profissionais autônomos e pequenos empresários, e também como uma importante mola propulsora da economia dos municípios. Em Vila Velha não é diferente.

O surgimento de dezenas de espaços de trabalho compartilhados segue em alta, revelando uma adesão cada vez maior ao coworking, que não é somente uma solução conveniente, mas sobretudo, uma opção de fomento às oportunidades de desenvolvimento econômico local.

“Esta tendência pelo uso do coworking está em alta no Brasil. Tanto que nos últimos anos, o mercado de coworkings se expandiu de modo surpreendente em âmbito nacional. De 2019 a 2023, o número de espaços de trabalho compartilhados cresceu 63% no país. Atualmente, há 2.443 de espaços desse tipo no Brasil, de acordo com o Censo Coworking Woba 2023”, informou o secretário de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha, Everaldo Colodetti.

Exemplo

O empresário canela-verde Breno Lobato, um dos fundadores do Webelieve – hub criativo idealizado e formado por empreendedores da economia criativa, com sede no Parque das Castanheiras – é exemplo do sucesso deste modelo de trabalho.

Bruno explica que o espaço agrega ações de marketing e eficiência corporativa, além de mentorias, programas de aceleração e internacionalização de start-ups, e outros projetos destinados ao desenvolvimento de jovens empreendedores da periferia de Vila Velha, visando à criação de novos produtos e serviços no setor produtivo da cidade.

“Temos propósitos, valores e pilares que sustentam um ambiente de conexão e de integração profissional, por meio do coworking. Oferecemos 22 espaços produtivos e mais de 100 estações de trabalho para fomentar soluções, inovações e projetos da economia criativa de Vila Velha, em vários setores como arte, tecnologia, moda, game, foto, vídeo, 3D, ilustração e inteligência artificial, entre outras áreas. Também reunimos uma média de 4.800 pessoas em nosso calendário anual de eventos e produzimos conteúdo e conhecimento em nosso estúdio de podcast, que coloca no ar 12 episódios por ano”.

Potencial de crescimento & vantagens financeiras

De acordo Everaldo Colodetti, os espaços de coworking não são apenas ambientes de trabalho, mas verdadeiras alavancas operacionais do micro e pequeno empreendimento.

“Em geral, cada espaço de coworking registra um faturamento médio de R$ 305 mil por ano, com um lucro médio anual chegando a R$ 115 mil. Isso comprova que a modalidade realmente é uma alternativa prática e vantajosa para os empreendedores superarem dificuldades, reduzirem custos e aumentarem a lucratividade”, informou.

O Secretário de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha destaca, ainda, as inúmeras vantagens que o coworking oferece aos profissionais, que vão além da economia financeira: “Ao utilizarem o coworking, os profissionais economizam em aluguel, equipamentos, manutenção, pessoal, estrutura, serviços de escritório, impostos e gastos com água, energia elétrica e internet, além de outras despesas que seriam necessárias para manter um escritório próprio. Além disso, os coworkings oferecem planos flexíveis, adaptando-se às necessidades e ao orçamento de cada empreendedor”, enfatizou.

Impacto além do individual

O impacto positivo do coworking não se limita aos usuários individuais. Everaldo Colodetti ressalta que a modalidade beneficia de forma conjunta os profissionais e a própria economia do município onde estão inseridos.

“Um exemplo disso é a rede de apoio que se forma entre as pequenas empresas, para fortalecer o ecossistema empreendedor e gerar rentabilidade a outros empreendedores e profissionais locais”.

Ainda segundo o secretário, a criação de potenciais parcerias entre os profissionais que compartilham o mesmo espaço resulta, quase sempre, no desenvolvimento de novos projetos, em soluções e alternativas para diversos tipos de problemas e na criação de mais oportunidades de negócios para todos.

“Além disso, a geração de empregos emerge como um dos pontos mais positivos desta modalidade de trabalho. Os coworkings demandam empregos diretos relacionados à sua operação e gestão, mas também geram empregos indiretos por meio dos negócios que desenvolvem. A mão de obra local pode ser empregada por empresas que florescem nesses espaços compartilhados, contribuindo assim para o crescimento social e econômico da comunidade”.

Diante do contexto, o coworking emerge como uma opção econômica e sustentável de trabalho, que oferece inúmeras vantagens para seus usuários e para o ecossistema empreendedor da cidade onde funciona. Pelos indicadores, esta é uma tendência que veio para ficar, especialmente diante das mudanças no mundo do trabalho provocadas pela pandemia de Covid-19, que exigem mais flexibilidade, colaboração e inovação.

Confira alguns coworkings em Vila Velha:

WeWork – Praia da Costa

Coworking Widen Vila Velha – Coqueiral de Itaparica

VV Work Coworking – Itapuã

CP2 Coworking – Itapuã

Casa 306 Coworking – Itapuã

4Work – Praia da Costa

Coworking Itaparica – Praia de Itaparica

Espaço Imbatível – Praia de Itaparica

Espaço Coworking – Shopping Praia da Costa

Novo Coworking – Centro

MY Place Office – Centro

Easy Kitchen Coworking – Divino ES

Ritzco Space – Praia da Costa

Kanaloa Business – Centro

Space Coworking – Glória

Casa Aberta Coworking Social – Praia da Coista

Premium Offices – Praia da Costa

We Believe Hub & Coworking – Praia da Costa

Costa Nova Coworking – Jockey de Itaparica

New Office – Centro

Colmeia Coletiva Coworking – Praia de Itaparica

Coworkins Saúde – Centro

Galeria 250 Coworking – Glória