Tríodo Rock Blues une música e paisagens inesquecíveis em novo videoclipe “O Espelho”

today28 de novembro de 2024 remove_red_eye53

Inspirados por ícones como Eric Clapton, Cream e influências da música mineira, o trio traz uma abordagem contemporânea que dialoga entre tradição e inovação

A banda Tríodo Rock Blues tem o prazer de anunciar o lançamento de seu mais novo videoclipe, “O Espelho”, uma produção audiovisual marcante que combina a energia visceral do rock com a emoção profunda do blues. Gravado nas cidades de Ubá-MG e Saquarema-RJ, o projeto foi realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio do Edital 004/2023 – Audiovisual Levindo Barros, da Secretaria de Cultura, Turismo e Lazer de Ubá-MG.

O videoclipe, filmado em resolução 4K, apresenta uma narrativa visual envolvente que reflete a essência introspectiva da música. A banda embarcou na jornada de gravação em 10 de maio de 2024, com cenas registradas pelo cinegrafista Clayton Ribeiro em Saquarema-RJ, contrastando com a paisagem urbana de Ubá-MG. Essa dualidade visual traduz a profundidade da composição e cria um mosaico autêntico que destaca as emoções que a música desperta.

“O Espelho” é uma composição de Diogo Magalhães da Veiga Moreira e Fernando Gonçalves Barletta, gravada pela banda com a colaboração especial do músico Aldair Ribeiro nos elementos percussivos. A produção musical ficou a cargo de Fernando Barletta, que também assina a direção do videoclipe ao lado de Clayton Ribeiro.

Sobre a Tríodo Rock Blues

Formada em 2012 no interior de Minas Gerais, a Tríodo Rock Blues é composta por Fernando Barletta (voz e guitarra), Lenício Cesário (contrabaixo) e Fábio Gomes (bateria). Ao longo de mais de uma década, a banda consolidou sua presença no cenário musical mineiro, participando de festivais, eventos culturais e shows, sempre encantando o público com sua sonoridade única.

Inspirados por ícones como Eric Clapton, Stevie Ray Vaughan, Cream e influências da música mineira, os integrantes trazem uma abordagem contemporânea que dialoga entre tradição e inovação. Com riffs intensos, linhas de baixo cativantes e batidas marcantes, suas músicas exploram temas como introspecção, superação e liberdade, convidando o público para uma jornada sonora transformadora.