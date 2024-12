Turismo capixaba avança com mais emprego e menos informalidade

A Secretaria do Turismo (Setur), em parceria com o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), apresentou, nesta segunda-feira (09), o Boletim da Economia do Turismo – 3º Trimestre de 2024, na sede do IJSN, em Vitória. A pesquisa trouxe dados relevantes sobre o desempenho do turismo capixaba, incluindo geração de empregos formais, redução da informalidade e variação das receitas e atividades econômicas.

Entre os destaques do boletim está a redução da taxa de informalidade no setor turístico, que caiu de 38,8% no segundo trimestre para 35,3% no terceiro trimestre. Essa diminuição reflete os esforços contínuos do setor em promover formalização e qualificação.

Além disso, o turismo no Espírito Santo manteve o saldo positivo de empregos pelo quinto trimestre consecutivo, com a criação de 209 novos postos de trabalho celetistas no período. Desde o terceiro trimestre de 2023, o setor gerou 2.419 novas vagas formais, reafirmando sua importância para a economia estadual.

“Não podemos falar de qualificação profissional sem mencionar o Qualificar ES, programa do governo que, desde 2019, já abriu mais de 750 mil vagas em cursos de capacitação, incluindo no setor de turismo. Esse programa tem sido fundamental para preparar as pessoas e facilitar sua inserção em um mercado tão promissor”, destacou o diretor-geral do IJSN, Pablo Lira.

Outro dado relevante é o aumento da massa de rendimentos no turismo, que chegou a R$ 489,87 milhões no trimestre. No entanto, o rendimento médio dos trabalhadores caiu de R$ 2.814,13 no segundo trimestre para R$ 2.703,68 no terceiro.

Desafios e oportunidades

No acumulado do ano, o Espírito Santo apresentou um decréscimo de 6,5% no volume de atividades turísticas, abaixo das médias nacional (2,0%) e regional (2,5%). A receita turística no Estado ficou abaixo da média do Sudeste e do Brasil, o que evidencia desafios para o fortalecimento da competitividade do turismo capixaba.

Segmentos como transporte e alimentação lideraram a ocupação no setor, enquanto alojamento e atividades culturais registraram quedas significativas em comparação ao mesmo período de 2023, embora o setor de alojamento tenha mostrado sinais de recuperação em relação ao trimestre anterior, com um aumento de 7%.

Os municípios de Aracruz, Cariacica, João Neiva, Vila Velha e Nova Venécia apresentaram os melhores saldos de empregos no período, enquanto cidades litorâneas como Guarapari e Anchieta aguardam recuperação com a proximidade da temporada de Verão.

O secretário de Estado do Turismo, Philipe Lemos, celebrou os resultados, mas reforçou a necessidade de manter o foco em estratégias de longo prazo: “Os números mostram que o turismo capixaba está no caminho certo, com geração de empregos e redução da informalidade. No entanto, ainda temos desafios importantes, como o aumento da competitividade e a valorização dos nossos atrativos. A expectativa é que o próximo trimestre registre um crescimento ainda maior, impulsionado pelo tradicional aumento do fluxo de turistas no Verão”, ressaltou Lemos.