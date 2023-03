TURISMO | Espírito Santo: o lugar para voar é aqui!

today16 de março de 2023 remove_red_eye69

Turismo de aventura é um segmento de mercado do setor turístico que compreende como atrativo principal a prática de atividades de aventura em carácter recreativo. Essas atividades podem ocorrer em qualquer espaço: natural, construído, rural, urbano, entre outros.

O Espírito Santo tem diversas atrações de turismo de aventura, como surf, arvorismo, rapel, remo, vela, entretanto, cada vez mais tem crescido a prática de voo livre no Estado, se tornado referência no mundo. O Estado conta com dezenas de rampas em diferentes munícipios, onde muitas delas são procuradas por atletas de diversos países para uso recreativo e também competições mundiais.

Ocasionalmente, os municípios de Baixo Guandú, Vargem Alta, Castelo, Alfredo Chaves e Pancas recebem campeonatos nacionais e mundiais, seja de voo livre ou parapente. Esses eventos recebem milhares de turistas, movimentando as cidades e sua economia local. Por exemplo, só no mês de março deste ano, a Rampa de Ubá, em Castelo, sediou três competições. Uma estadual, uma etapa britânica e um mundial. No total, foram 350 atletas de 25 países diferentes que passaram pela cidade. Isso sem contar a equipe de apoio e parentes que vem acompanhar o competidor.

O Secretário de Turismo, Werverson Meireles, ressaltou a importância destes campeonatos para o Espírito Santo. “O Turismo de aventura é um importante produto que desenvolve ainda mais o setor no Estado. A realização destes eventos traz para cá os principais atletas do esporte e cada um deles torna-se um divulgador em potencial de nosso Estado”, disse.

Confira as principais rampas do Estado

Rampa de Cachoeira Alta – Alfredo Chaves

Com 450 metros de altitude e 450 de desnível, a rampa de Cachoeira Alta fica no município de Alfredo Chaves, a 86 km da capital Vitória.

A região conta com várias opções de entretenimento. As mais belas Cachoeiras do Espírito Santo e as mais frequentadas e badaladas praias do Estado. Da rampa se avista o litoral e é possível pousar nas praias de Guarapari, Anchieta, Iriri, Piúma e Itaipava.

Rampa de Ubá – Castelo

A rampa de voo livre de Ubá fica a 28 km da sede de Castelo e pode ser considerada uma das melhores rampas do mundo. Tem 902 metros de altura e 740 de desnível, proporcionando uma imagem incrível. Ubá já sediou campeonatos nacionais e mundiais e a melhor época para voo é de março a setembro. Lá você encontra boa infraestrutura como banheiros, lanchonete, estacionamento e muita sombra para o público.

Rampa do Caravaggio – Santa Teresa

Localizada a 11 km do Centro de Santa Teresa, a rampa de voo livre do Caravaggio é uma das mais populares e desafiadoras rampas de voo livre do Brasil, com cerca de 915 metros de altura e 300 metros de desnível. Situada em uma região montanhosa deslumbrante, a rampa oferece uma vista panorâmica incrível do vale, proporcionando belas memórias aos visitantes, especialmente durante o pôr do sol.

Além da paisagem de tirar o fôlego, a rampa oferece uma excelente infraestrutura com banheiros limpos, lanchonete, estacionamento, voos duplos com pilotos credenciados, grama bem cuidada e sinalização clara para orientar e manter o público seguro.

O funcionamento acontece aos sábados, domingos e feriados, das 8h às 17h. Durante a alta temporada, abre também às sextas-feiras. O valor da entrada é de R$ 5,00 por pessoa, e não é permitida a entrada de alimentos ou bebidas.

Rampa do Mirante – Vargem Alta / Cachoeiro de Itapemirim

Para quem gosta de voar ao ar livre, existe essa rampa em uma região lindíssima entre Cachoeiro de Itapemirim e Vargem Alta, sul do Espírito Santo. Não é um local somente para voo livre, mas também para observar lindas montanhas e os distritos de Soturno e Jironda, e ainda curtir o delicioso clima de montanhas.

A Rampa do Mirante é de fácil acesso e uma das únicas do Estado onde se chega por estrada asfaltada. Além disso, possui ótima infraestrutura com banheiros, chuveiros, restaurante e bar. A rampa é bem conhecida na região, por se tratar de um dos cartões postais do Espírito Santo. Situada à beira da rodovia Cachoeiro-Vargem Alta, no Km 18.

Rampa do Monjolo – Baixo Guandu

Conhecida como a “Hawaíí do Voo Livre”, a Rampa do Monjolo é referência internacional, por causa das boas condições de voo. Com 860 metros de altitude e 710 de desnível, o local fica a 20 km da sede do município de Baixo Guandu.

Por ter área ampla, várias decolagens simultâneas são possíveis. O pouso oficial é ao lado da estrada que dá acesso a rampa. Porém, o lugar oferece muitas opções de pouso em diversas direções. Para quem for voar XC, também encontrará várias opções de pousos.

A rampa tem recebido várias melhorias estruturais e o serviço de bar funciona aos domingos e feriados.

Rampa dos Apeninos – Castelo

A rampa fica a 13 km da sede de Castelo, em boa estrada de terra. Chegando pela Fazenda das Flores, suba à esquerda em direção a Apeninos, seguindo as placas. São 650 metros de altitude e 560 de desnível.

O pouso oficial é na Fazenda das Flores, mas há inúmeros pousos alternativos. Chega-se a cidade voando facilmente e pousa-se no campo de futebol. A melhor época para voo é de março a setembro, mas pode-se voar o ano inteiro. A rampa é considerada um dos points mais bonitos de voo no Brasil.

Rampa Pedra da Colina – Pancas

Possui 565 metros de altitude e é excelente para a prática de voo livre e contemplação do “Mar de Morros”, além de uma magnífica vista de toda a cidade.

Recebe voadores aventureiros de todo o país e mundo (franceses, canadenses, alemães, suíços, norte-americanos, portugueses, entre outras nacionalidades). Excelente local tanto para parapente, quanto para asa delta. Recebe regularmente competições de voo livre nacionais e internacionais.

Além dessa atividade de Turismo de Aventura, a cidade de Pancas também é um cenário magnífico para a prática de atividades de Motocross, jipes, caminhadas ecológicas e um ótimo lugar para quem aprecia atividades do agroturismo.

Rampa Pedra do Urubu – Viana

A Rampa da Pedra do Urubu tem acesso pela BR-262, Km 15, pelo bairro Universal. Tem 300 metros de altura e 295 de desnível e 1km de pouso com resgate, piso de grama.

Local de fácil acesso e próximo a capital Vitória, a rampa possui estrutura de restaurante e banheiros para seus visitantes.