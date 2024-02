Turnê do espetáculo teatral “JANELAS” começa em março, confira a programação

26 de fevereiro de 2024

O espetáculo “JANELAS” do Grupo de Teatro Rerigtiba vai passar por municípios capixabas a partir de 1 de março.

JANELAS é um espetáculo com máscaras inteiras expressivas humanizadas, conduzido por uma dramaturgia silenciosa num jogo cênico de imaginação guiado por três personagens que relacionam seus modos de fazer as coisas e seus afetos, procurando compartilhar com a plateia a simplicidade e o encantamento de alguns momentos do convívio humano.

Sinopse

Conceição, Risoleta e Anabel são irmãs, moradoras de uma mesma casa. Senhoras de muita dignidade, compartilham conosco seus modos tão singulares de fazer suas coisas.

Observamos essas vidas do lado de fora, como uma plateia diante da cena ou confidentes ocultos por trás de uma janela e testemunhamos, aos poucos, que frestas se abrem nos mostrando suas relações, segredos e apegos.

Equipe

No elenco Marcelle Ludgero, Sara Lyra e Welida Pontes

Direção: Tiche Vianna

Operação de som: Julia Campos

Operação de luz: Murillo Pompermayer

Produção: Telma Amaral

Sobre o Grupo Rerigtiba

O Grupo de Teatro Rerigtiba tem sede na cidade de Anchieta, onde desenvolve um contínuo trabalho de pesquisa de linguagem teatral nas suas diversas formas de expressão estética.

É um dos coletivos de artistas profissionais mais longevos e atuantes do Espírito Santo, com três décadas de trabalhos dedicado as artes cênicas.

Serviço

Espetáculo de teatro JANELAS

Grupo de Teatro Rerigtiba

Entrada gratuita

Classificação: 12 anos

Informações: (28) 9 8811-8468

A turnê do espetáculo é realizada com recursos do Funcultura/Secretaria de Estado da Cultura do Espírito Santo, por meio do prêmio de Artes Cênicas/2022.

Municípios que receberão o espetáculo

Vitória: dia 01/03, 19h, no Teatro Sônia Cabral

Venda Nova do Imigrante: dia 03/03, 19h, no Centro Cultural Máximo Zandonadi

Linhares: dia 10/03, 19h, no Teatro do Sesi

Viana: dia 16/03, 19h, no Teatro Municipal Luís Rodrigues Siqueira

Anchieta: dia: 27/03, 19h, no Espaço Cultural Rerigtiba

Saiba mais do Grupo Rerigtiba nos links:

Site: www.grupodeteatrorerigtiba.com.br

Facebook: www.facebook.com/GrupoDeTeatroRerigtiba

Instagram: www.instagram.com/grupodeteatrorerigtiba/

YouTube: www.youtube.com/Rerigtiba