Tyago Hoffmann é o novo Secretário de Estado da Saúde

today2 de janeiro de 2025 remove_red_eye53

O deputado estadual Tyago Hoffmann (PSB) aceitou o convite do governador Renato Casagrande para assumir a Secretaria de Estado da Saúde.

Com uma trajetória consolidada na gestão pública, Hoffmann retorna à área da saúde, onde, em 2011, atuou como subsecretário de saúde na área administrativa e financeira, durante a primeira gestão de Casagrande.

Ao longo de sua carreira, Tyago acumulou vasta experiência, tendo ocupado importantes funções no governo estadual, como secretário de Governo, chefe da Casa Civil e secretário de Inovação e Desenvolvimento. Essa bagagem administrativa e técnica foi decisiva para que o governador o escolhesse para liderar um dos setores mais desafiadores da administração pública.

Em sua declaração sobre o novo desafio, Tyago destacou o compromisso com o fortalecimento da saúde pública. “Assumo a Secretaria de Saúde com a responsabilidade de contribuir para que os capixabas tenham acesso a um sistema público eficiente, humano e inovador. Minha trajetória me preparou para enfrentar os desafios e, junto ao governador Casagrande, vamos trabalhar para avançar ainda mais na saúde do Espírito Santo”.

O governador Renato Casagrande enfatizou a importância da experiência de Hoffmann para a nova missão, “Tyago é um gestor com histórico de resultados e dedicação. Tenho plena confiança de que ele fará um excelente trabalho à frente da Secretaria de Saúde, garantindo que os serviços sejam ampliados e modernizados.”

Com um cenário que demanda soluções criativas e gestão eficiente, Hoffmann chega à Secretaria de Saúde com o objetivo de fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS) no Espírito Santo e implementar iniciativas que melhorem a qualidade de vida da população.