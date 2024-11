Tyago Hoffmann será o relator do orçamento estadual para 2025

Pelo segundo ano consecutivo, o deputado estadual Tyago Hoffmann (PSB), será o relator do orçamento do Espírito Santo para 2025. À frente dessa responsabilidade, Tyago reafirma seu compromisso com o equilíbrio fiscal e com a busca por soluções que atendam às demandas prioritárias da população capixaba.

Como presidente da Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa, Tyago já acumula ampla experiência em análises orçamentárias, tendo conduzido discussões fundamentais para o direcionamento de recursos em 2024. Para o próximo ano, o deputado destaca que sua atuação terá como foco o desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda, além de assegurar que os recursos sejam destinados a projetos essenciais para o crescimento sustentável do estado.

“É uma honra e uma grande responsabilidade ser o relator do orçamento novamente. Nosso trabalho será dedicado a construir um orçamento que contemple as necessidades da população e que seja um motor de desenvolvimento para o Espírito Santo,” declarou o Deputado.

A relatoria do orçamento permitirá a Tyago Hoffmann contribuir diretamente para que os investimentos em áreas estratégicas sejam preservados e potencializados, em alinhamento com o planejamento do governo estadual e as demandas regionais dos municípios capixabas.

A expectativa é que o orçamento de 2025 seja votado até o final do ano, antes do recesso parlamentar, após amplo debate entre os parlamentares e a sociedade, garantindo que o Espírito Santo continue avançando em áreas prioritárias e que os recursos sejam distribuídos de forma justa e eficiente.