Última chance de regularizar débitos pelo Refis Vila Velha 2023

today23 de novembro de 2023 remove_red_eye62

Chegou a hora. Quem ainda deseja regularizar suas pendências financeiras junto ao município de Vila Velha pode aproveitar a primeira parcela do 13º salário para regularizar a situação do seu imóvel, garantindo tranquilidade e regularidade fiscal para começar o ano de 2024 sem dívidas com a cidade. É que a terceira e última fase do Programa de Regularização Fiscal, conhecido como Refis Vila Velha 2023, termina no próximo dia 30 de novembro.

Nesta fase final, os contribuintes têm a oportunidade de colocar em ordem seu débitos tributários, aproveitando descontos que podem chegar a até 60% em multas e juros aplicados, além dos parcelamentos que estão sendo ofertados.

O Refis 2023 tem sido um mecanismo fundamental para permitir que cidadãos regularizem seus débitos tributários ou não tributários, estejam eles inscritos ou não em dívida ativa, desde que o fato gerador tenha ocorrido até o dia 31 de dezembro de 2022.

“Até o momento, mais de 5.400 parcelamentos já foram realizados no âmbito deste programa, demonstrando a importância deste incentivo, que recebeu a adesão de um grande contingente de contribuintes em busca de regularização financeira. Aqueles que ainda não aderiram, precisam se apressar porque o Refis termina no próximo dia 30 e não há previsão de Refis para o próximo ano”, informou a secretária de Finanças de Vila Velha, Adinalva Prates.

Para esclarecer dúvidas ou receber orientações, o contribuinte canela-verde pode entrar em contato pelos seguintes números de telefone: (27) 3149-7235 e (27) 99783-6247 (WhatsApp).

“Não deixe para depois. A regularização está ao seu alcance, aproveite esta última oportunidade e evite problemas futuros”, orienta a secretária de Finanças.