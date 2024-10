Vacina da rinite: saiba quem pode tomar e quais as recomendações

Medicação é, segundo a OMS, o único tratamento que pode curar a rinite, problema que atinge 30% da população brasileira

Coriza, coceira e espirros frequentes. Quem sofre com rinite alérgica sabe o quanto esses sintomas incomodam. No Brasil, de acordo com números oficiais da Organização Mundial de Saúde (OMS), o problema atinge 30% da população, enquanto o número global é ainda maior: 40% das pessoas ao redor do planeta sofrem com os seus efeitos. Apesar dos dados alarmantes, a rinite pode ser controlada por meio de uma simples vacina, em um processo conhecido como imunoterapia. Acontece que ela não é para todo mundo.

De acordo com o otorrinolaringologista Paulo Mendes Junior, a imunoterapia é recomendada, mas os pacientes precisam ter um quadro clínico bem definido. “Um especialista deve avaliar se o tratamento é realmente a vacina, pois muitas vezes medidas como lavagem nasal funcionam em casos mais brandos. A vacina é recomendada para pacientes que sofrem com a rinite alérgica, rinoconjuntivite alérgica e também a asma alérgica”, destaca o especialista, explicando também que os principais alérgenos causadores da rinite são os ácaros (presentes na poeira doméstica), pólen, fungos (mofo) e epitélio de animais (cão e gato).

Segundo o otorrinolaringologista, a vacina da rinite é uma terapia que engloba injeções ou gotas sublinguais de alérgenos em doses crescentes. “Geralmente, ela é aplicada em gotas, três vezes na semana, por um mínimo de seis meses. Observando melhora, o tratamento completo é estendido para um total de três anos e com um grande benefício de manter esta melhora após o tratamento por 10 anos”, explica. O tratamento pode ser realizado em adultos e crianças, com duração de três a cinco anos, podendo ter a imunidade prolongada por até 10 anos.

“A vacina minimiza os sintomas como espirros, coriza e coceira. É um alívio para o paciente, diminuindo também o uso de antialérgicos e corticoides. Ela consegue estagnar a evolução para crises de sinusite que muitas vezes precisam de antibiótico”, detalha Paulo Mendes Junior.

“A vacina é recomendada para pessoas com alergia comprovada via testes clínicos, necessários antes da imunização, que possuem doenças imunológicas sob controle, que não estejam gestantes e sem alergia aos componentes da imunoterapia”, completa o especialista.