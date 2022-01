Vacinação Covid-19: Guarapari realiza ação sem agendamento na segunda (24) em Meaípe

today21 de janeiro de 2022 remove_red_eye48

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) de Guarapari realiza nesta segunda-feira (24), mais um mutirão de vacinação da Covid e Influenza, sem agendamento. Agora será na Unidade de Saúde de Meaípe, de 13h às 15h30.

O atendimento é voltado para qualquer pessoa acima de 12 anos, que precisa tomar a primeira, a segunda ou a terceira dose.

Qualquer morador de Guarapari pode procurar o local para conseguir o atendimento, dentro do horário estabelecido. É preciso levar o cartão de vacinação, CPF, Cartão SUS, documento de identidade e comprovante de residência, em nome do vacinado ou do responsável.



Menor de 18 anos precisa estar acompanhado de um responsável.



A primeira dose é para qualquer pessoa com mais de 12 anos que ainda não tomou nenhuma dose.



Segunda dose da Pfizer ou AstraZeneca, é preciso ter tomado a primeira dose há 58 dias ou mais. No caso da Coronavac, é preciso ter tomado a primeira dose há 28 dias ou mais.



Para quem tomou a dose única da Janssen há quatro meses ou mais, deve buscar o atendimento para tomar a dose de reforço.



A terceira dose é para pessoas com 60 anos ou mais, que tenham tomado a segunda dose de qualquer imunizante, contra a Covid-19, há três meses ou mais; ou pessoas de 18 a 59 anos que tomaram a segunda dose há quatro meses ou mais.