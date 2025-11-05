Vem aí a 3ª edição do Festival Piúma Gastronomia & Arte

Piúma, a encantadora Cidade das Conchas, já está se preparando para receber um dos eventos mais esperados do ano: o Festival Piúma Gastronomia & Arte 2025, que acontecerá entre os dias 13 e 15 de novembro, durante o feriado da Proclamação da República.

Consolidado como uma das maiores atrações do calendário turístico e cultural do Espírito Santo, o festival celebra o melhor da gastronomia, da música, do artesanato e das expressões artísticas que fazem de Piúma um destino especial e inesquecível.

Serão três dias de festa, reunindo sabores marcantes, cervejas artesanais capixabas, chopp gelado, arte criativa e muita gente bonita em um ambiente acolhedor, vibrante e cheio de boas energias.

Mais do que uma celebração da boa mesa, o evento é um verdadeiro encontro entre sabores, sons e talentos, valorizando a identidade piumense e o espírito criativo dos empreendedores e artistas locais. O artesanato, símbolo da cultura da cidade, também terá destaque, com peças únicas e biojoias produzidas a partir de conchas e elementos naturais do ecossistema local, uma representação perfeita da ligação entre o mar e a alma criativa de Piúma.

A programação promete agradar a todos os públicos. O festival começa na quinta-feira, dia 13, com a abertura da feira e da praça de alimentação às 18h. Às 20h, o público vai curtir o som vibrante da Banda Mofo, com muito pop e rock, e às 22h, o clima esquenta com o show contagiante da banda Casaca, trazendo o melhor do reggae e do congo capixaba.

Na sexta-feira, dia 14, as atividades começam às 17h. Às 18h, o grupo Novelo sobe ao palco com um show repleto de brasilidades. Às 20h, Jackson Lima faz o público relembrar grandes sucessos do passado com seu repertório de flashbacks, e às 22h, o som da banda Picnic Dogs promete agitar a noite com clássicos do rock dos anos 80 e 90.

Encerrando a programação, o sábado, dia 15, será de muita animação. A feira e a praça de alimentação abrem às 17h, e às 18h o público entra no clima dançante do forró com a banda Mafuá. Às 20h, a Gaspari Band traz uma mistura envolvente de pop e rock, e às 22h, a talentosa Ketlyn Araújo encerra o festival com um show vibrante de brasilidades.

Além das atrações musicais, o evento contará com dois espaços especiais: a Estação Restaurantes, com comidas de boteco, porções, frutos do mar e muitas delícias, e o Espaço Mercearia e Arte, reunindo chocolate artesanal, cafés especiais, cachaça, charcutaria, pães, confeitaria e o tradicional artesanato de conchas, orgulho da cidade.

Para o secretário municipal de Cultura, Mateus Motta, o festival representa o espírito criativo e acolhedor de Piúma. “O Festival Piúma Gastronomia & Arte é mais do que um evento, é um palco para o talento da nossa gente. É um momento de celebração da nossa identidade cultural, de valorização da arte local e de fortalecimento do sentimento de pertencimento.”

O secretário municipal de Turismo, Esporte e Lazer, Juares Taylor, destaca o impacto do festival no desenvolvimento econômico da cidade. “Esse é um evento que movimenta toda a cadeia do turismo, gera oportunidades e mostra para o Estado e para o país o quanto Piúma é rica em cultura, sabores e hospitalidade. É uma vitrine do que temos de melhor.”

Já o prefeito Paulo Cola reforça o compromisso da gestão em promover eventos que unem lazer, cultura e desenvolvimento. “O Festival Piúma Gastronomia & Arte é uma das nossas maiores celebrações. Ele valoriza nossos empreendedores, artistas e trabalhadores, movimenta a economia e enche a cidade de alegria. Queremos que cada visitante leve daqui um pedacinho da nossa energia e do nosso orgulho de ser piumense.”

Com o mar como cenário e o clima acolhedor do litoral capixaba, o Festival Piúma Gastronomia & Arte promete uma edição inesquecível, reunindo sabores, sons e emoções em uma experiência que celebra o melhor de Piúma.