Vem aí mais uma ação de vacinação da Pfizer em Guarapari

today2 de novembro de 2021 remove_red_eye28

Nesta quarta e quinta-feira, dias 03 e 04, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) vai estar realizando mais uma ação da Pfizer, para aplicação da primeira, segunda e terceira dose da vacina contra a Covid-19. Serão disponibilizadas 2000 doses/dia da Pfizer. A vacinação acontecerá de 08 às 12h, no Complexo Esportivo, em Muquiçaba.

A ação de livre demanda vai atender adolescentes a partir de 12 anos, que precisam tomar a primeira dose da vacina; pessoas acima de 18 anos que tomaram a primeira dose e a segunda dose (precisam da segunda dose da Pfizer); idosos que tomaram a segunda dose de qualquer vacina há quatro meses ou mais; profissionais de saúde que tomaram a segunda dose de qualquer vacina há cinco meses ou mais e precisam tomar a terceira dose.

Os jovens acima de 12 anos que precisam da primeira dose, devem estar acompanhados de um responsável e levar CPF, Cartão do SUS, documento de identidade ou certidão de nascimento do vacinado, documento do responsável e comprovante de residência em nome do vacinado ou responsável.



As pessoas acima de 18 anos que necessitam tomar a segunda dose, é preciso levar o comprovante da primeira, levar CPF, Cartão do SUS, documento de identidade ou certidão de nascimento do vacinado, documento do responsável e comprovante de residência em nome do vacinado ou responsável.



Os idosos que irão receber a terceira dose devem levar: o cartão de vacinação da primeira e segunda dose, CPF, Cartão SUS, documento de identidade e comprovante de residência, em nome do vacinado ou do responsável.



Os profissionais de saúde devem levar o comprovante da primeira e segunda dose, CPF, Cartão SUS e comprovante profissional (crachá, contracheque, contrato de trabalho, carteira de trabalho ou carteira do conselho de classe profissional).