Venda Nova do Imigrante passa a ser Capital Nacional do Agroturismo

20 de junho de 2023

A Comissão de Educação (CE) do Senado aprovou, nesta terça-feira (20), em uma decisão definitiva, o Projeto de Lei (PL) 1.847/2021 que atribui ao município de Venda Nova do Imigrante o título de Capital Nacional do Agroturismo.

Com uma população de mais de 25 mil habitantes, Venda Nova do Imigrante se destaca na produção de produtos artesanais, como bolos, biscoitos, geleias, macarrão, queijos, artesanato em madeira, bordados e sabonetes. Um dos maiores eventos realizados na cidade é a Festa da Polenta, celebrada anualmente no mês de outubro. Além disso, a cidade, nas Montanhas Capixabas, recebeu cerca de 40 mil pessoas de 15 a 18 deste mês na 3ª Feira Estadual de Turismo Rural (RuralturES 2023).

O município capixaba recebeu o título de Capital Nacional do Agroturismo em 2005, concedido pela Associação Brasileira de Turismo Rural (Abraturr) e chancelado pelo Ministério do Turismo no ano seguinte.

Venda Nova começou a desenvolver o agroturismo em 1987, quando a atividade nem tinha nome no Brasil. A denominação usada vem do italiano “agriturismo” e foi na Itália que os primeiros empreendedores buscaram informações para a prática. Em 1994, o município foi o primeiro do Brasil a criar o Selo de Inspeção Municipal (SIM).

Para o prefeito de Venda Nova do Imigrante, Paulinho Mineti, a cidade é destaque nacionalmente e, com título oficial, haverá ainda mais oportunidades de crescimento econômico, investimentos e visibilidade para o município. “O agroturismo está na essência de Venda Nova. Esse título oficial é motivo de orgulho, porque representa toda a luta e o empenho do nosso povo tão honesto e trabalhador, dedicado a alavancar o município. Quero aqui parabenizar toda a nossa população vendanovense. O amor por nossa cidade, o trabalho árduo e a dedicação com o nosso município permitiram com que chegássemos a esse patamar de excelência”, disse Mineti.

Atualmente, a Associação de Desenvolvimento do Agroturismo (Agrotur), criada em 1993, conta com 43 associados. O Agrotur ainda estimula e divulga o agroturismo, com a confecção de folders, captação de mídia espontânea, suporte para participação em feiras e também na elaboração dos mapas com roteiro do agroturismo.

O agroturismo de Venda Nova do Imigrante se tornou referência nacional. Vários municípios capixabas e de outros Estados visitam o município para conhecer o modelo de agroturismo praticado na cidade.

fotos divulgação