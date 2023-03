VENDA NOVA DO IMIGRANTE | Prefeitura anuncia calendário de eventos e mapa turístico

As publicações em nova edição já podem ser acessadas na versão digital no site

A prefeitura de Venda Nova do Imigrante anunciou o lançamento simultâneo do Calendário de Eventos 2023 e do novo mapa turístico do município. As publicações já podem ser acessadas na versão digital no site da Prefeitura.

O calendário contém uma ampla variedade de atrações turísticas, culturais, esportivas e religiosas, com informações úteis para visitantes e moradores. A edição foi organizada pela Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Artesanato em parceria com a comunidade e organizadores de eventos locais e está disponível para download aqui.

Já o novo mapa turístico apresenta cerca de 40 novos empreendimentos, destacando-se a ampliação da oferta de casas, chalés e pousadas na recém criada Rota dos Lagos, que abrange as localidades de São José do Alto Viçosa e Alto Viçosa, na zona rural do município.

Foram impressas 7.000 unidades neste primeiro momento para distribuição em eventos dentro e fora do Estado, podendo ser encontrados também nos pontos turísticos. A versão em PDF pode ser acessada aqui.

Com o mapa e o calendário em mãos, a dica é percorrer todos os caminhos da Capital Nacional do Agroturismo e participar das festividades e tradições. O município investiu em melhorias na infraestrutura de estradas para tornar o acesso aos pontos turísticos mais fácil e prático.

Venda Nova do Imigrante é um destino completo para quem busca natureza, gastronomia e cultura, além de ser um ótimo lugar para relaxar e descansar.

Mais empreendimentos e leitos

De acordo com a secretária Municipal de Turismo, Licia Caliman, o número de empreendimentos turísticos de Venda Nova aumentou 22% com relação à última edição do mapa, enquanto o de leitos saltou para 1.200, com o cadastro de novos 350.

Ainda segundo Licia, alguns empreendimentos ainda serão lançados e o mapa pode ganhar uma segunda edição. A publicação tem QR-Code direcionado para o site “Descubra Venda Nova”, que será reformulado em breve. “Estamos finalizando termo de fomento para o Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau atualizar o site”, adiantou a secretária.

A ideia é também divulgar rotas específicas de cervejas artesanais e cafés especiais, dentro da iniciativa já em andamento do fomento ao turismo de experiência.

De acordo com o prefeito de Venda Nova do Imigrante, Paulinho Mineti, a prefeitura está comprometida em alavancar o turismo no município. “Nos últimos anos, o setor passou por algumas restrições causadas pela pandemia da Covid-19 e agora voltamos a todo vapor. Os servidores da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Artesanato visitaram nos últimos meses os empreendimentos para avaliar sua realidade e catalogar todos os serviços ofertados. Agora, com dois materiais repletos de informações, o turista pode se planejar com semanas e até meses de antecedência para tirar proveito do melhor que a Capital Nacional do Agroturismo tem!”.