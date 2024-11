Ventura lança novo clipe na próxima segunda-feira (25)

O cantor e compositor Ventura lança, na próxima segunda-feira (25), o videoclipe da sua música solo “Primavera”. A estreia estará disponível nas principais plataformas digitais de vídeo, com lançamento pelo canal oficial do cantor no YouTube (@AndersonVenturaOficial).

Com roteiro e direção de Ale Gabeira e Vini Kava, o videoclipe destaca cenários turísticos da cidade de Vila Velha, no Espírito Santo. Entre os lugares escolhidos estão o Parque da Prainha, Praia do Ribeiro, Farol

de Santa Luzia, Prainha da Glória e Praia de Itaparica. As paisagens reforçam a conexão do artista com suas raízes capixabas.

Ventura, conhecido por sua trajetória sólida e marcante na música, é o fundador da banda Java Roots, um dos pilares da cena musical do Espírito Santo nos anos 2000. O artista é responsável por composições que se tornaram verdadeiros hinos, como “Na Puxada de Rede”, “Os Anjos”, “Bonde 605” e “De Repente”.

Anderson Ventura já dividiu palco com grandes nomes da música nacional e internacional, como O Rappa, Skank, Barão Vermelho, Tribo de Jah e Inner Circle. Sua carreira inclui quatro álbuns autorais e seis singles. O cantor se destacou como finalista, na categoria “Melhor Intérprete”, no Prêmio da Música Capixaba 2023.

Ventura é um artista multifacetado que representa a essência da música capixaba e atravessa gerações com o seu talento e sua música autêntica, sempre inovando e conquistando novos públicos. Já percorreu o continente europeu e se apresentou em palcos de todo Brasil. Atualmente está com os shows “Ventura Canta Java Roots” e “Ventura Tropical Vibes”, que mesclam composições autorais com releituras de sucessos nacionais e internacionais.

O videoclipe “Primavera” foi viabilizado pela Lei Paulo Gustavo, com recurso do Ministério da Cultura, do Governo Federal, por meio do Fundo Municipal de Cultura de Vila Velha.

Ficha técnica

Videoclipe “Primavera” | Artista: Anderson Ventura

Roteiro e Direção: Vini Kava e Ale Gabeira

Elenco: Beatriz Lemgruber e Ricardo Reis

Direção de Fotografia e Design: Vini Kava

Drone: Bocaum

Edição: Rodrigo Pysi

Colorista: Edu Donna

Figurino e Visual: Euzane Serafim

Assistência de Produção: Alex Fabiano e Fabiano “Comanche” Maciel

Música

Autoria e Voz: Anderson Ventura

Produção Musical e Arranjos: Bruno Dupre

Mixagem e Masterização: Fábio Chapa

Produção: Conecta

Apoio Cultural

Fundo Municipal de Cultura de Vila Velha

Secretaria Municipal de Cultura/Prefeitura de Vila Velha

Realização: Lei Paulo Gustavo, MinC e Governo Federal

