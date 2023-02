VIANA | Abatedouro clandestino que vendia carne de cavalo como sendo de boi é interditado

Uma operação, denominada Pata Quebrada, deflagrada pelas equipes da Secretaria de Meio Ambiente de Viana, do Programa de Bem-estar Animal É o Bicho!, e da Secretaria de Defesa Social do município, junto à Guarda Municipal, desativou um abatedouro clandestino que levava carne de cavalo para ser revendida como sendo carne de boi, no assentamento Santa Clara, na região de Araçatiba, em Viana, na manhã desta quarta-feira (8). No local foram encontrados 3 cavalos prestes a serem abatidos e um já abatido e desossado com as patas amarradas.

Suspeitos de estarem realizando os abates, ao avistarem as viaturas, conseguiram fugir. Mas na fuga abandonaram uma moto e uma bolsa com documentos. Também foi apreendido um caderno de anotações com possíveis compradores que será entregue na Polícia Civil para investigações. A moto foi conduzida a um pátio.

Depois de nova denúncia, pois em 6 de setembro do ano passado o local foi fechado por equipes da Polícia Civil, da prefeitura de Viana e do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf), as equipes da prefeitura estiveram hoje no local e encontraram mais uma vez equipamentos para desossa de animais, como machados e facas, além de currais e frigoríficos.

Os animais foram conduzidos pela equipe do É o Bicho! para o Rancho que mantém cuidados aos bichos e o cavalo abatido foi levado para descarte adequado.

Capotamento e roubo

Ainda durante a ação, após deixarem o assentamento, um carro passou em alta velocidade ultrapassando os carros das equipes da prefeitura e capotou logo em frente a eles. Após identificação e checagem, a Guarda Municipal de Viana obteve a informação de que o carro era roubado. No veículo, duas vítimas: uma mulher teve o joelho fraturado e o homem apresentou fraturas diversas. Ambos foram socorridos pelo Samu-190.