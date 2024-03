Viana amplia vacinação contra a dengue para adolescentes de 10 a 14 anos

Viana avança na vacinação contra a dengue entre os adolescentes! A partir desta terça-feira (12), a faixa etária contemplada passa a ser de 10 a 14 anos. Essa decisão visa fortalecer a imunização contra a doença, abrangendo também o público adolescente.

Anteriormente, o município havia iniciado a vacinação nas crianças de 10 a 11 anos, com uma campanha realizada nas escolas de ensino fundamental no dia 28 de fevereiro, Viana conseguiu vacinar mais de 50% do público alvo, percentualmente superior ao registrado no Estado e no Brasil.

Agora, apenas duas semanas após o início da campanha, a vacinação foi expandida para incluir adolescentes de até 14 anos.

A vacinação é uma das medidas mais eficazes para prevenir a propagação da dengue, e a ampliação da faixa etária é uma estratégia importante para fortalecer a imunização em toda a comunidade.

As doses da vacina contra a dengue estão disponíveis em todas as 18 Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município. Os atendimentos são realizados de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, proporcionando ampla acessibilidade para a população.

Vacinação e outras medidas preventivas como, mobilizações, vistorias, reforço de carro fumacê, atividades educativas e limpeza por toda a cidade são algumas das estratégias adotadas para enfrentar essa questão de saúde pública.