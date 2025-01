Viana divulga chamamento público para cadastro de blocos de rua para o Carnaval 2025

A Prefeitura de Viana, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Viana (SECULT), abriu, na quinta-feira (02), o Chamamento Público Simplificado para a organização dos desfiles de Blocos de Carnaval de Rua no município de Viana, para as festividades de 2025. O objetivo é credenciar e coordenar o cronograma de desfiles, com a intenção de democratizar o uso dos espaços públicos e otimizar a realização de eventos durante o tradicional CarnaViana.

Os interessados em participar deverão formalizar suas inscrições entre os dias 2 e 31 de janeiro. O processo deve ser feito de forma eletrônica, por meio do Protocolo Eletrônico da Prefeitura de Viana, acessível no link abaixo. Para realizar a inscrição, é necessário preencher os Anexos I e II (disponíveis no edital anexado abaixo) e enviar documentos pessoais do responsável pelo bloco, como cópia de identidade e comprovante de residência.

ACESSE O PROTOCOLO ELETRÔNICO

ACESSE O EDITAL

O CarnaViana 2025 acontecerá entre os meses de fevereiro e março de 2025. A programação dos blocos será organizada pela SECULT em colaboração com outras secretarias municipais. O cronograma de desfiles será montado levando em conta as informações enviadas pelos responsáveis durante a inscrição. Em caso de conflitos de datas, horários ou locais, será dada prioridade à ordem de protocolização das inscrições.

A organização dos desfiles permitirá, no máximo, dois blocos no mesmo dia, desde que seus horários e itinerários não se sobreponham. A Prefeitura ressalta que a responsabilidade pela execução dos desfiles será compartilhada entre os organizadores dos blocos e a própria administração municipal.

Os responsáveis pelos blocos devem cumprir todas as exigências do chamamento, incluindo o planejamento das atividades conforme as normas estabelecidas. A SECULT se encarregará da organização do calendário e da solicitação dos serviços públicos necessários para o evento. No entanto, a execução de cada desfile ficará sob a responsabilidade dos organizadores, que devem garantir que todos os requisitos legais e logísticos sejam cumpridos.

Prazos Importantes

Inscrições: de 02 a 31 de janeiro de 2025.

Análise das inscrições: entre 03 e 05 de fevereiro de 2025.

Publicação das inscrições: 07 de fevereiro de 2025.

Todos os resultados serão divulgados no site oficial da Prefeitura de Viana.

Para esclarecimentos, entrar em contato com a Secretaria de Cultura e Turismo por meio dos telefones (27) 3354-4008 e (27) 98177-0562, ou pelo e-mail: [email protected].