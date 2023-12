VIANA | É o Bicho! e Guarda resgatam égua e filhote em situação de maus-tratos

14 de dezembro de 2023

Uma ação conjunta entre o programa de bem-estar animal, É o Bicho!, e a Guarda Civil Municipal de Viana resgatou dois animais vivendo em situação de maus-tratos em Nova Bethânia. A égua e seu filhote estavam em cativeiro em condições precárias. A baia onde estavam aprisionados estava insalubre, com água suja e sem proteção do sol. As equipes identificaram que o potro estava machucado.

O resgate foi possibilitado por uma denúncia anônima realizada ao programa de bem-estar animal. A equipe do É o Bicho! realizou a notificação ao tutor dos animais no primeiro momento. Nesta quinta-feira (14), outra vistoria no local foi realizada e foi constatado que a situação não havia sido resolvida. Mediante aos acontecimentos, o proprietário será multado.

Após resgatados, os animais foram encaminhados à clínica Rancho Bela Vista, na Serra, para receber tratamento. Vale destacar que é proibido criar animais de médio e grande porte em centros urbanos.

A ação em Nova Bethânia foi uma parceria entre as Secretarias de Meio Ambiente (SEMMA) e de Defesa Social (SEMDES) e pretende estabelecer a ordem na cidade e proteger os animais. Para além de autuações como a desta quinta-feira, a prefeitura realiza campanhas de conscientização sobre o cuidado com os animais, como o Dezembro Verde, e incentivo à adoção responsável, como a feira de adoção.

Para denunciar, acione o contato do É o Bicho!, (27) 99822-4116. A equipe do programa realiza os atendimentos pelo WhatsApp.