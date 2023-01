VIANA | É o Bicho! resgata cachorro em situação de vulnerabilidade

19 de janeiro de 2023

A equipe do primeiro programa de bem-estar animal de Viana, É o Bicho!, resgatou na tarde de quarta-feira (18) um cachorrinho em situação de vulnerabilidade no bairro Universal. O animal estava com as patas traseiras quebradas e apresentava dificuldade para andar.

Por meio de uma denúncia, o serviço de recolhimento foi solicitado. Enquanto as equipes se preparavam para realizar o atendimento, populares se solidarizaram e abrigaram o pet em sua casa.

Com auxílio dos veterinários da clínica Rancho Bela Vista, parceira do programa, o resgate foi efetuado. O cãozinho recebeu atendimento de primeiros socorros e, também, foi batizado com um nome para melhor identificação para tratamento no rancho: Ryan.

O cachorrinho foi levado para o hospital veterinário e receberá o atendimento necessário para sua recuperação. Na sequência, quando o Ryan estiver saudável, ele participará de feiras de adoção promovidas pela Prefeitura para ganhar um novo lar.

Para denúncias e solicitação de outros serviços, o programa É o Bicho! disponibiliza o contato (27) 9 9822-4116.

Vagas para castração

O cadastro para castração de cães e gatos por meio do programa de bem-estar animal É o Bicho! está aberto até o dia 31 de janeiro. O programa oferece mensalmente 100 oportunidades para castração gratuita de animais moradores do município.

O programa prioriza os tutores em situação de vulnerabilidade social residentes de Viana com o objetivo do programa de interromper a reprodução indiscriminada dos animais, diminuindo a incidência de abandonos e transmissão de doenças.

Para ter acesso ao serviço, o tutor deve ser morador do município e fazer cadastro por meio do portal Sislam da SEMMA.

ACESSE AQUI PARA FAZER CADASTRO

fotos Victor de Andrade