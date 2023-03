VIANA | Famílias são beneficiadas com unidades habitacionais

Muita alegria e satisfação marcaram uma tarde de entregas para quem mais precisava. Visando melhorar a vida de diversas famílias que perderam suas casas devido às fortes chuvas de 2010, o prefeito Wanderson Bueno recebeu representantes das famílias beneficiadas pelo programa Nossa Casa no gabinete para um sorteio simbólico de seis unidades habitacionais na tarde desta segunda-feira (13).

Neste primeiro momento, serão entregues seis unidades habitacionais para seis famílias, totalizando 18 pessoas beneficiadas. Os imóveis possuem 63 metros quadrados e estão localizados no bairro Campo Verde. Cada unidade habitacional contém um banheiro, cozinha, sala de estar, dois quartos e área de serviço.

O Programa Nossa Casa é um programa do Governo do Estado, executado por meio do Convênio FEHAB/002/2021 da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SEDURB). O investimento possibilita a construção de 30 unidades habitacionais, que vai beneficiar as famílias com renda bruta mensal de até três salários mínimos, cadastradas no CadÚnico e que, prioritariamente, encontram-se inseridas no benefício Eventual Aluguel Social.

As famílias beneficiárias do programa contam com Acompanhamento Social e participam das ações previstas no Projeto de Trabalho Social (PTS) que visam contribuir para a melhor qualidade de vida das 30 famílias beneficiadas.

foto Victor Andrade