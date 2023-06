Viana será o primeiro município com 100% de esgoto tratado no Espírito Santo

Cidade com 100% do esgoto tratado e melhora na qualidade da água que abastece a Região Metropolitana do Estado! Viana lançou, nesta quarta-feira (28), o projeto Sanear Viana, que prevê a implantação de biodigestores em áreas rurais, buscando melhorar a qualidade de vida da população e promover acesso ao saneamento básico nas localidades onde não há coleta e tratamento de esgoto pela CESAN.

Serão entregues aproximadamente 200 biodigestores. Após a instalação destas unidades, calcula-se que até 58,4 milhões de litros de esgoto deixem de ser lançados nos rios anualmente. A instalação será iniciada pelas residências às margens do Rio Jucu, seguidos pelos moradores da região de Antártica e estendido a toda a área rural do município.

O prefeito Wanderson Bueno destaca que um dos principais compromissos da gestão é com o meio ambiente.

“Viana está em pleno desenvolvimento, para isso precisamos também ter um crescimento sustentável. O que defendemos em Viana é um ambiente preservado, conciliado aos avanços contínuos na cidade. Este programa vem para consolidar este trabalho, que visa fazer com que a cidade cresça e se destaque no cenário estadual, tornando a cidade um celeiro de oportunidades, igualdade e oportunidades. Temos certeza que vamos continuar esse trabalho intenso para podermos, de fato, acordar em uma cidade diferente todos os dias. A nossa marca é ter compromisso com a cidade e por isso nós trabalhamos todos os dias para entregar aquilo que pactuamos com a sociedade”, pontuou o prefeito.

O secretário de Meio Ambiente, Luiz Guilherme da Costa, destacou que o projeto faz parte de um pacote de ações que vão promover um desenvolvimento sustentável em Viana.

“Fizemos um grande programa Viana Cidade Verde, o maior de sustentabilidade que Viana já teve em investimentos ambientais. Ele engloba vários projetos, como a instalação de placas de energia solar em prédios público e o primeiro eletroposto do município. Hoje lançamos o projeto Sanear Viana, projeto que vai tornar Viana, até 2026, na primeira cidade a ter 100% do seu esgoto tratado. Esse é o nosso compromisso com a cidade, promover ações que tornem Viana uma cidade mais sustentável todos os dias”, disse o secretário.

A previsão de investimentos é de mais de R$ 4,5 milhões, com meta de universalização dos serviços em 2026, ou seja, antes do prazo previsto pelo Governo Federal, por meio do Novo Marco do Saneamento, que dá prazo até 2033 para a universalização da rede de esgoto. O projeto une esforço junto a ações em curso que estão levando saneamento para os locais da área urbana que ainda não conta com esgoto tratado.

O Sanear Viana, projeto da Secretaria de Meio Ambiente (SEMMA), faz parte do pacote de investimentos em sustentabilidade que vem sendo desenvolvido pela gestão comprometida com o meio ambiente, estando em consonância com demais programas como o Reflorestar Viana, cujo objetivo é restaurar Áreas de Preservação Permanente (APP) na zona rural do município, promovendo conservação da água e incremento da biodiversidade local; e o Semeando água, que busca o mapeamento de recursos hídricos na zona urbana do município e apresenta soluções para áreas em estado crítico.

Viana mais verde: Prefeitura realiza entregas para tornar a cidade mais sustentável

Durante a solenidade de lançamento do projeto Sanear Viana, a prefeitura promoveu importantes entregas para a Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Viana (ASCAMAVI).

Entre as entregas está um caminhão baú 4×2 doado pelo Governo do Estado, por meio do Fundo Cidades, no valor de R$ 440 mil para promover melhora no trabalho desempenhado pela associação.

Além disso, foi assinada a ordem de serviço que dá início a construção de um novo galpão próprio para a associação, que conta com 14 catadores e promove destinação correta a resíduos e recicláveis em Viana. O novo galpão será construído em um terreno no bairro Arlindo Villaschi, por meio de recursos adquiridos em um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) junto à iniciativa privada.

As ações fazem parte do pacote Viana Cidade Verde, que prevê uma série de investimentos ambientais para tornar Viana a cidade mais sustentável do Estado.

