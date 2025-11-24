Vice-prefeita de Guarapari, Tatiana Perim, deixa Secretaria de Assistência Social

A vice-prefeita de Guarapari, Tatiana Perim, anunciou nesta segunda-feira (24) sua saída da Secretaria de Assistência Social do município. A decisão foi comunicada por meio de uma carta aberta direcionada à população.

No texto, Tatiana relembra sua trajetória ligada às causas sociais e à defesa da dignidade humana. Segundo ela, sua atuação sempre foi marcada pela participação em projetos e conselhos municipais, mantendo atenção às necessidades da população e inconformismo diante das desigualdades.

“Levo comigo valores de lealdade, fé, coragem e compromisso público. Sou movida por um amor verdadeiro por Guarapari e por todos que aqui constroem suas vidas”, afirmou.

A vice-prefeita destacou ainda que, ao longo do primeiro ano da atual gestão, percebeu que propostas defendidas durante a campanha não foram colocadas em prática. Para Tatiana, a condução do governo passou a seguir uma direção que não representa seus valores nem corresponde às expectativas dos cidadãos que confiaram em seu discurso.

“Em respeito a quem confia em mim, aos cidadãos e cidadãs de Guarapari, à minha família e às futuras gerações, não mais faço parte deste projeto. Mesmo de longe, mantenho respeito pelo prefeito atual, mas até por lealdade ao futuro dele, prefiro sair da gestão”.

Mesmo após a exoneração, ela reforçou que permanece comprometida com o mandato para o qual foi eleita. “Sigo como vice-prefeita, honrando o mandato popular que recebi e mantendo firme minha convicção sobre o futuro de Guarapari. Continuarei atuando em defesa de uma cidade mais justa, humana e preparada para oferecer oportunidades reais a todos”, concluiu.