Vice-prefeita relata precariedades em Centro Pop de Guarapari

today3 de janeiro de 2025 remove_red_eye110

Nesta sexta-feira, 3 de janeiro, a vice-prefeita, Tatiana Perim, visitou o Centro Pop e a Casa de Acolhimento para Crianças com o objetivo de avaliar as condições dos espaços. Em sua nova função que vai assumir à frente da Secretaria de Assistência Social, Tatiana afirmou ter se emocionado ao constatar a precariedade dos locais e destacou a necessidade de ações para garantir dignidade às pessoas em situação de vulnerabilidade.

“É impossível não se emocionar ao ver as condições desses espaços. Falta o básico, como limpeza. As pessoas em situação de rua são invisíveis para muitos, mas o poder público precisa enxergá-las e agir”, afirmou Tatiana. Durante a visita, ela almoçou com os assistidos pelo Centro Pop.

O Centro Pop, localizado em Santa Mônica, foi criado para oferecer diversos serviços à população em situação de rua, como refeições diárias, apoio para higiene pessoal, distribuição de roupas, além de atendimento com assistentes sociais e psicólogos.

Tatiana informou que, inicialmente, acionou a Codeg para realizar a limpeza e manutenção do local na próxima semana. Outras secretarias municipais também já se colocaram à disposição para apoiar a reestruturação do Centro Pop.

A vice-prefeita também visitou as duas unidades do Serviço de Acolhimento Institucional. Na casa destinada a crianças de 0 a 12 anos, ela observou que os brinquedos estão em péssimo estado, o espaço não possui máquina de lavar, o sofá está rasgado e a área externa encontra-se tomada por mato.

“As crianças acolhidas aqui já enfrentam vulnerabilidades e, no mínimo, precisam de um ambiente que ofereça acolhimento e dignidade”, afirmou a secretária. Sobre a casa destinada a adolescentes, Tatiana destacou que a estrutura está adequada e, no momento, atende apenas um jovem.

Por fim, Tatiana elogiou o trabalho dos profissionais que atuam nas unidades visitadas e destacou o empenho deles em promover melhorias nos serviços prestados.