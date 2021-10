Vice-prefeito de São Mateus assume prefeitura neste domingo (03), às 10h

O vice-prefeito de São Mateus, Ailton Caffeu (Cidadania), vai assumir neste domingo (03), às 10h, a prefeitura do município após o prefeito Daniel Santana, mais conhecido como Daniel do Açaí, ter sido preso em uma operação da Polícia Federal na terça-feira (28/09). A posse acontece na Câmara Municipal.

Caffeu tem 62 anos, já exerceu a função de vereador por quatro mandatos, e é produtor rural.

Saiba mais

Daniel do Açaí foi preso no início da manhã de terça-feira (28/09) durante operação da Polícia Federal (PF) e, além dele, foram detidos servidores do seu gabinete e quatro empresários suspeitos de praticar crimes de fraudes em licitações, corrupção ativa e passiva, e lavagem de dinheiro.

Daniel do Açaí.

Joias e mais de R$ 700 mil em espécie foram recolhidos pela PF na casa e em uma empresa do prefeito. Foi a Procuradoria Regional da República da 2ª Região que pediu a prisão temporária de todos.

O grupo suspeito do esquema direcionava o resultado das licitações em favor de empresas parceiras, que repassavam valores de contratos para os integrantes da organização. Entre os contratos, havia recursos do Governo Federal, destinados à aquisição de kit de merenda escolar e cestas básicas.



O prefeito selecionava quem trabalharia com ele e os “laranjas” que, por meio de empresas de fachada, iriam administrar os recursos saídos dessas licitações fraudadas, segundo a Polícia Federal.