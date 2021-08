Vídeo | Casagrande diz que “equipe tem de andar” para mostrar realizações do governo

today29 de agosto de 2021 remove_red_eye63

O governador Renato Casagrande (PSB), que é cotado para disputar a reeleição no ano que vem, mandou um recado forte hoje (29) para a sua equipe de trabalho, que esteve presente à solenidade de ordem de serviço das obras de pavimentação da Rodovia ES-383, trecho de 3,7 quilômetros de extensão de Matilde x Carolina, em Alfredo Chaves, na região serrana do Estado. Serão investidos R$ 5,8 milhões e o prazo de execução é de 420 dias.

No evento, também foi anunciada a construção de um Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) – avaliado em R$ 783.047,03 – e de uma ciclovia na entrada da cidade.

“Um governo que faz tanto como nós estamos fazendo, a equipe tem de andar. Tem de falar do governo, das obras. É importante para sustentar politicamente o governo. O projeto é composto de dois pilares: o administrativo e o político. Os dois têm de estar equilibrados”, declarou o governador para uma plateia formada por moradores e lideranças locais, mas também por membros do primeiro escalão.

Para Casagrande, às vezes, o governo faz muito, mas não busca sustentação. Segundo ele, também pode ocorrer o contrário: o gestor só faz política, mas sem realizações.

“As coisas têm de andar juntas. Temos de realizar com sustentação política. Nós, a minha equipe, temos de dar a sustentação ao falar com os prefeitos, vereadores e cidadãos daquilo que estamos fazendo. Mas sem aumentar ou diminuir”, destacou.

EXTRAORDINÁRIOS

Ao falar ainda de sustentação política, um bem-humorado Casagrande também fez questão de agradecer ao que ele chamou de “contribuição de dois extraordinários deputados estaduais” que estiveram presentes ao evento: o parlamentar Bruno Lamas, do seu partido, e Alexandre Quintino (PSL), que também faz parte da sua base na Assembleia Legislativa.

“Quintino é um deputado que nasceu em Castelo, em Itapemirim, em Piúma, em Marataízes… Ele nasceu em pelo menos uns seis municípios”, disse. A gargalhada foi geral.

E completou: “Já o Bruno é nosso amigo há 28 anos. Desde os 16, ele está conosco. Sempre foi muito firme com a gente. Obrigado pela sua dedicação e compromisso com o projeto de desenvolvimento do Espírito Santo.”

Presenteado por cestas de produtos orgânicos da região, Casagrande também destacou o perfil batalhador do prefeito da cidade, Fernando Lafayette (PSB), o Dr. Fernando, incansável na busca de obras para o município.

“Quero dizer, Dr. Fernando, que o projeto da ponte de Cachoeirinha está pronto. Mas tudo na vida primeiro tem de ter o pedido. E aqui em Alfredo Chaves isso não falta. Quero ter um pouco de paz, porque Dr. Fernando me liga todo dia”, brincou.

Mas Casagrande também fez questão de um momento de seriedade, quando pediu orações para o ex-presidente da Câmara de Alfredo Chaves João Bosco Costa, que teve uma queda e está internado.

CÃO

Um momento inusitado também roubou a cena do evento. Apesar da intensa movimentação, um cão não deixou o local onde foi montado um pequeno palanque para sonorização, na vila de Matilde, mesmo com todo o barulho dos discursos e circulação de pessoas.

O cão ignorou a solenidade repleta de autoridades e curtiu sua soneca, sem qualquer cerimônia, ao som das cachoeiras do bucólico povoado de Matilde, que fica a 18 quilômetros da sede de Alfredo Chaves e possui cerca de 800 casas.