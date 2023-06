VÍDEO | Em breve Itapemirim vai ganhar um Espaço Cultural

O pátio do local que por anos abrigou a biblioteca pública na Vila de Itapemirim, e em seguida a feira municipal, está recebendo reparos e será transformado em um espaço público totalmente voltado para a cultura. Os agentes culturais da cidade poderão expor seus produtos, artes e serviços todos os dias da semana.

A proposta da prefeitura, com a abertura do “Espaço Cultural”, surgiu após a Secretaria de Cultura mapear junto ao conselho que os agentes culturais precisavam de uma sede para trabalhar no Município. Com isso ganha também a população, que a partir do mês de julho, terá o centro cultural como referência quando o assunto for arte e cultura de Itapemirim.