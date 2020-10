Videoaulas são disponibilizadas no site do EscoLAR e no canal da Sedu no Youtube

Os alunos da Rede Pública Estadual passam a ter acesso às videoaulas do Programa EscoLAR no canal da Secretaria da Educação (Sedu) no YouTube (SeduES) – CLIQUE AQUI E ACESSE – bem como pelo site do EscoLAR – CLIQUE AQUI. O conteúdo é gravado pelos professores da Rede e visam a incentivar e dar suporte às práticas de Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNP), que continuam sendo oferecidas para os alunos que optaram pelos estudos remotos.

A ação contempla o desenvolvimento de um conjunto de recursos capazes de apoiar as escolas e os professores para dar continuidade ao processo de ensino, por meio da complementação das aprendizagens já adquiridas e ao reforço escolar. As videoaulas são gravadas nos estúdios da TV Educativa do Espírito Santo (TVE).

As gravações seguem até dezembro, com a participação de 19 professores da Rede Estadual, discorrendo sobre “Habilidades Estruturantes” e “Temas Integradores”. “Poder contribuir para a educação capixaba e do Brasil como um todo, é muito gratificante como profissional e pessoa. Essa experiência está sendo bem interessante para nós. No mais, agradeço a oportunidade”, destacou o professor de Física, Pedro Henrique Santos Oliveira, que leciona na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Nelson Vieira Pimentel, de Viana

Os professores que participam das gravações foram selecionados por meio dos Editais nº 12/2020 e nº 16/2020, e irão participar da gravação de 160 videoaulas.