Videomonitoramento em mais 15 comunidades em Anchieta

today23 de setembro de 2024 remove_red_eye114

Investir em segurança pública é uma das prioridades em Anchieta. A Prefeitura ampliou de 20 para 35 o número de câmeras de videomonitoramento no município. Novos equipamentos foram instalados em mais 15 comunidades da sede, litoral e do interior e já estão em funcionamento.

Desde fevereiro a Prefeitura de Anchieta reimplantou e iniciou o serviço de videomonitoramento na cidade e no litoral. 12 câmeras de videomonitoramento, em diversos pontos, além de 08 aparelhos para leitura veicular em locais estratégicos, nas principais entradas do município, auxiliam no trabalho diário de segurança.

Na semana passada foram finalizadas a implantação nas localidades de Nova Jerusalém, Parati, Itapeúna, Baixo Pongal, São Mateus, Emboacica, Simpatia, Córrego da Prata, Alto Pongal, Limeira, Duas Barras, Jabaquara, Goembê, Belo Horizonte e Chapada do A.

De acordo com o prefeito Fabrício Petri, desde o início da implantação do serviço já foram evitados e elucidados vários crimes e auxiliado em algumas investigações policiais. “Conseguimos dar suporte nas investigações de furto a veículo, com apreensão de uma quadrilha; auxílio a polícia Civil no furto ao supermercado Nossa Rede e em um homicídio. Ainda pudemos auxiliar a Polícia Militar nas ocorrências de tráfico de drogas”, destaca.

Já os equipamentos que realizam identificação veicular foram instalados nas principais entradas da cidade: Iriri x Piúma (Rod. do Sol); Mãe-Bá x Guarapari (Rod. do Sol); entrada secundária da Samarco Mineração (ES 146) E ponte Cônego Barros.

Para isso funcionar, 04 agentes da Guarda Civil Municipal e 08 agentes patrimoniais, executam uma escala na central de videomonitoramento, que agora funciona no Centro da cidade, no prédio do antigo Fórum, abrigando hoje também a Delegacia da Polícia Civil. O acompanhamento das imagens acontece 24h por dia. Ao detectar uma suspeita, a Guarda Municipal é acionada. Todo trâmite tem apoio das polícias Civil e Militar.

Onde tem videomonitoramento em Anchieta:

Locais que já tinham videomonitoramento: Centro, Vila Olímpica, Nova Esperança (PA), Escola Paulo Freite, Escola Amarílis, Nova Anchieta, Centro Administrativo, Av. Zulmira Rosa Antunes (antigo Supermercado RF), Castelhanos, Iriri, Ubu e Mãe-Bá.

Novos locais implantados: Nova Jerusalém, Parati, Itapeúna, Baixo Pongal, São Mateus, Emboacica, Simpatia, Córrego da Prata, Alto Pongal, Limeira, Duas Barras, Jabaquara, Goembê, Belo Horizonte e Chapada do A.