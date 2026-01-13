VILA VELHA | Vila do Empreendedor amplia serviços e avança em atendimentos

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Vila Velha, por meio da Vila do Empreendedor, conquistou posição de referência no apoio ao empreendedorismo local, encerrando o ano de 2025 com números expressivos e iniciativas que contribuíram de forma significativa para a melhoria do ambiente de negócios no município.



Entre janeiro e dezembro de 2025, o órgão registrou um total de 13.211 atendimentos aos empreendedores de Vila Velha, abrangendo serviços relacionados a finanças, cadastros, licenciamentos, tributação, economia solidária, capacitações e eventos.



Ao todo, cerca de 3 mil processos envolvendo alvarás de localização e funcionamento foram analisados e 1.128 foram emitidos por meio eletrônico, para ajudar a formalizar novos negócios estabelecidos na cidade.



Ao longo de 2025, a Vila do Empreendedor também prestou atendimentos especializados a 4.086 microempreendedores individuais (MEIs). A maior procura (2.375) foi pelo parcelamento de tributos referentes ao Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) e a processos de dívida ativa junto à Receita Federal.



Serviços de Declaração Anual (obrigatória) do Simples Nacional (DASN-SIMEI) e de impressão mensal dos boletos (DAS) também foram muito demandados, assim como os pedidos de abertura, baixa e atualização de dados, impressão do Certificado de Condição de Microempreendedor, oferta de crédito e emissão de nota fiscal.



Já o Posto de Atendimento Virtual (PAV) da Receita Federal, integrado à Vila do Empreendedor, foi responsável por 1.600 atendimentos aos contribuintes de Vila Velha, em 2025. A alteração de CPF – em decorrência de mudança de estado civil, reconhecimento de paternidade e/ou de correção de dados –, foi o serviço mais procurado nesta área, seguido da inscrição e impressão de CPF e da consulta de situação fiscal pelo e-CAC.



Capacitações

Em parceria com o Sebrae-ES e entidades setoriais, a Vila do Empreendedor de Vila Velha promoveu, em 2025, 10 capacitações gratuitas voltadas ao desenvolvimento de competências dos empreendedores de Vila Velha. O objetivo da iniciativa foi aumentar, cada vez mais, a participação e a presença dos MEIs locais no mercado canela-verde. Por meio de palestras e workshops, eles tiveram a chance de aprender a identificar pontos que podem ser melhorados em seus negócios.



Um dos conteúdos mais explorados nessas capacitações foi o uso de ferramentas digitais: uma demanda sugerida pelos próprios empreendedores. Com isso, eles dominaram a habilidade necessária para consolidar o perfil de suas empresas no Google e desenvolveram noções de marketing pessoal. Também aprenderam estratégias de conteúdo para mídias sociais, além de usar fotos e contar boas narrativas para promoverem seus produtos e potencializarem suas vendas.



Modelo de eficiência e integração

Criada pela Lei Municipal 4.492/09 e inaugurada em 2021, a Vila do Empreendedor de Vila Velha atua como um hub integrado de serviços, sob a coordenação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Seu objetivo é desburocratizar e dar celeridade ao atendimento das demandas empresariais do setor produtivo canela-verde, desde a abertura de empresas até a baixa, além de prestar orientação especializada a pequenos empreendedores locais.



A digitalização de serviços também tem feito a diferença. Os atendimentos, em grande parte, passaram a ser realizados de forma virtual, por telefone, e-mail e WhatsApp, oferecendo maior comodidade e mais agilidade aos munícipes. Mais de 5 mil atendimentos foram realizados virtualmente, em 2025, evidenciando assim a eficiência e a praticidade deste avanço.



Desta maneira, a Vila do Empreendedor se consolida como um pilar fundamental no apoio ao empreendedorismo em Vila Velha, que vem contribuindo decisivamente para o desenvolvimento econômico e social do município.



Presença em Vila Velha

Em 2025, a Vila do Empreendedor levou seus serviços à população por meio de diferentes ações e eventos promovidos pelo município. O órgão esteve presente em feiras de empreendedorismo (como a Fecartes e a PanShow); apoiou ações voltadas ao empreendedorismo feminino; apoiou a economia solidária na Festa de Penha e ainda participou de vários eventos sociais ligados a igrejas do município, como o “Dia do Carinho”, entre outros.



Reconhecimento e certificação

Em reconhecimento à sua diligente atuação no atendimento, orientação e suporte aos Microempreendedores Individuais (MEIs) e empresários de Vila Velha, a Vila do Empreendedor recebeu, pela segunda vez, a “Certificação Diamante” do Sebrae-ES, reconhecimento que reafirma o elevado padrão de qualidade dos serviços prestados pelo órgão.



Para Luiz Eduardo Dalfior, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico (em exercício), a Vila do Empreendedor se consolidou como prova viva de que o poder público funciona melhor quando junta inovação, tecnologia e gente cuidando de gente. Segundo ele, com um pacote integrado de serviços, o órgão vem simplificando a rotina de quem empreende e ajuda a puxar o crescimento econômico de Vila Velha.



“A atualização das regras e o reforço das parcerias estratégicas criaram um ambiente mais seguro e atrativo para os negócios, em Vila Velha. O resultado alcançado pela nossa Vila do Empreendedor, em 2025, nos enche de orgulho e impulsiona a gestão do prefeito Arnaldinho Borgo a avançar ainda mais, em conjunto com os empreendedores, destaca Luiz Eduardo.



Já Danielle de Deus, diretora da Vila do Empreendedor, ressalta o papel do órgão na mudança de tratamento e no apoio aos negócios locais. “Nossa proposta é clara: menos burocracia, mais agilidade e atendimento sob medida para que as empresas de Vila Velha possam crescer com mais fôlego e competitividade”, afirma ela.



E a diretora completou: “Fechar o ano de 2025 com mais de 13 mil atendimentos é a confirmação de um trabalho feito com seriedade e comprometimento por toda a nossa equipe. Mais do que estatística, esse número se traduz em mais empregos e novas oportunidades em uma cidade que fomenta, sem medo, a força e o talento da sua própria gente”.