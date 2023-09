Vila Velha avança para patamar de Destino Turístico Inteligente em Transformação

Em reunião realizada nesta segunda-feira (11), no auditório da Prefeitura Municipal, o prefeito de Vila Velha Arnaldinho Borgo validou o diagnóstico realizado por representantes do Ministério do Turismo (MTur), em parceria com técnicos do Instituto Ciudades del Futuro, dando assim prosseguimento ao processo que eleva a cidade como único “Destino Turístico Inteligente em Transformação” no Espírito Santo.

Obter esta distinção – que também incorpora novas tecnologias, alinhadas a estratégias de marketing, sustentabilidade e acessibilidade, entre outras –, é o próximo passo da atual gestão canela-verde em direção à conquista do tão sonhado “Selo DTI Brasil”.

“Vila Velha foi a única cidade capixaba escolhida para este projeto do Ministério do Turismo (Mtur), o que aumenta nossa responsabilidade em definir um ‘Plano de Transformação’ que nos permita implementar as medidas necessárias para tornarmos nosso município em um dos seletos Destinos Turísticos Inteligentes do país. Mas para isso, temos que atender aos 105 requisitos exigidos pela metodologia do programa, nas áreas de Governança, Inovação, Tecnologia, Mobilidade e Transporte, Sustentabilidade, Acessibilidade, Promoção e Marketing, Segurança e Criatividade”, explica Arnaldinho Borgo.

Planejamento e Assertividade

Para o prefeito, este é um trabalho difícil que demanda planejamento e assertividade, além de um grande esforço conjunto entre as secretarias municipais envolvidas e as instituições parceiras, tais como Assevila, Fecomércio, Sebrae, Conventions Bureau, Associação Brasileira de Hotéis-ES, Câmara Municipal de Vila Velha, Secretaria de Estado do Turismo, Conselho Municipal de Turismo, Associação de Guias Turísticos e outras entidades.

“Nossa equipe trabalha em várias frentes ao mesmo tempo e já transformamos Vila Velha no maior canteiro de obras do Estado. Ao executarmos o maior pacote de investimentos de toda a nossa história, estamos garantindo avanços permanentes nas áreas de infraestrutura, urbanização, esgotamento sanitário, pavimentação de ruas e combate aos alagamentos. E também continuamos estimulando o turismo religioso e investindo na restauração de monumentos históricos, que são grandes atrativos turísticos”, adiantou Arnaldinho.

O prefeito garantiu, ainda, que o turismo seguirá em alta na cidade, que conta com a magia da Vila Natalina, com o espetáculo pirotécnico do Réveillon e com a vasta programação cultural e esportiva do verão, além dos eventos do calendário anual.

“Nossa cidade também continuará atraindo visitantes devido à restauração da Igreja do Rosário, do Farol de Santa Luzia, da Igreja Nossa Senhora dos Navegantes, do Museu Homero Massena e da Casa da Memória. A requalificação do Parque da Prainha, criação do Centro Cultural e Turístico de Vila Velha (na antiga sede da Câmara Municipal), e a construção dos Parques Urbanos Duque de Caxias e Sítio Batalha também vão atrair um número cada vez maior de visitantes, durante o ano todo”, afirmou.

Inovação e Sustentabilidade

“Destino Turístico Inteligente” (DTI) é aquele que gerencia seus processos e seu território de forma inovadora e sustentável, amparado por pilares que impactam positivamente a qualidade de vida dos moradores locais e a experiência dos turistas. Trata-se de uma tendência crescente na indústria mundial do turismo, pois envolve uma estratégia desenvolvida especialmente para ajudar as cidades com maior potencial turístico a darem mais visibilidade aos seus atrativos, mediante à implantação de tecnologias que as tornem mais acessíveis e sustentáveis”, explicou o secretário municipal de Cultura e Turismo, Roberto Patrício Júnior.

Ciclos do Programa

Ao lado de Brasília (DF), Campo Grande (MT), Recife (PE), Salvador (BA), Rio de Janeiro (RJ), Angra dos Reis (RJ), Florianópolis (SC), Curitiba (PR), Rio Branco (AC) e Palmas (TO), Vila Velha foi a única cidade do Espírito Santo selecionada para participar deste programa, que segue uma “Estratégia Nacional” dividida em dois ciclos.

De acordo com o coordenador de Inovação do Ministério do Turismo, Marcos Filipe Guerra, no primeiro ciclo é feito um diagnóstico, além de uma capacitação e um planejamento, para conhecer a situação em que a cidade se encontra. “Este é o ponto de partida para a elaboração do Plano de Transformação que vai apoiar o município a se transformar, de fato, em um Destino Turístico Inteligente”, assinalou o representante do Governo Federal.

O coordenador do Mtur lembrou, também, que a segunda etapa da metodologia consiste em executar as ações contidas no Plano de Transformação. “Só depois de realizar as ações elencadas no Plano passará por uma auditoria e Vila Velha estará apta a receber o ‘Selo DTI Brasil’. A partir de então, o município entrará em um contínuo processo de melhorias para ampliar sua capacidade de enfrentar novos desafios sociais, políticos, tecnológicos e econômicos”, completou Guerra.

Já o consultor Julian Cherkasky Rappa, representante do Instituto Ciudades del Futuro, revelou que o diagnóstico de Vila Velha realizado nos últimos meses apontou que a atual gestão já cumpriu mais de 35% dos requisitos estabelecidos pela metodologia do programa. “Agora, vamos elaborar o Plano de Transformação que definirá quais ações terão que ser executadas, para que a cidade avance no cronograma. Este Plano pode levar até dois meses para ser concluído e só depois disso a cidade receberá a distinção de Destino Turístico Inteligente em Transformação”, esclareceu.

Secretário de Estado do Turismo, Weverson Meireles.

Por sua vez, o secretário de Estado do Turismo, Weverson Meireles, lembrou que para conquistar o Selo DTI Brasil, Vila Velha terá que contemplar todos os requisitos necessários: “Trabalhamos em parceria com a gestão municipal para que os espaços turísticos de Vila Velha sejam acessíveis a todos, consolidados sobre infraestrutura tecnológica que garanta o desenvolvimento sustentável do território, que facilitem a interação do visitante com o entorno, que incrementem o nível de experiência do turista durante sua estadia na cidade e que elevem cada vez mais a qualidade de vida da população canela-verde”, sinalizou o secretário.

