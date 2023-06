Vila Velha é a 6ª cidade turística mais inteligente do país segundo MTur

O Ministério do Turismo (MTur) divulgou, nesta quarta (7), o resultado final dos municípios que vão participar da Estratégia Nacional Destino Turístico Inteligente (DTI). Vila Velha ocupa a sexta posição dentre as 10 cidades selecionadas. Veja AQUI a publicação oficial do MTur.

“Já obtivemos o resultado positivo do Airbnb, que destacou a cidade como a mais procurada no Espírito Santo em 2022. Agora, Vila Velha se destaca neste importante páreo de conectividade do setor turístico, junto com grandes capitais do país. É o resultado de muito trabalho e investimento desta gestão”, destaca o secretário de Cultura e Turismo, Roberto Patrício Junior.

DTI

Um Destino Turístico Inteligente (DTI) é aquele que gerencia seus processos e seu território de forma inovadora e sustentável, sendo comprometido com pilares que impactam positivamente a qualidade de vida dos moradores e a experiência dos turistas.

As 10 cidades selecionadas no resultado final vão passar por um diagnóstico, que apontará uma estratégia para o desenvolvimento do turismo local, além da capacitação de gestores locais do setor.

Os municípios definirão os seus cronogramas de implantação com base nos resultados da avaliação realizada, e de acordo com as principais necessidades e possibilidades de cada um. O trabalho desenvolvido segue nove pilares: Governança, Inovação, Tecnologia, Sustentabilidade, Acessibilidade, Promoção e Marketing, Segurança, Mobilidade e Transporte e Criatividade.

A Estratégia Nacional é dividida em dois ciclos: no primeiro, é feito um diagnóstico, uma capacitação e um planejamento, onde é conhecida a situação em que a cidade se encontra, sendo o ponto de partida para o desenho de um Plano de Transformação que vai apoiar o município a se transformar, de fato, em um Destino Turístico Inteligente.

Já a segunda etapa consiste em realizar a execução das ações contidas no Plano, para que o município consiga o Selo DTI Brasil, que pode ser obtido após o destino passar por uma auditoria realizada por técnicos do Ministério do Turismo junto a um ou mais representantes do Instituto Ciudades del Futuro – parceiro do MTur nesta iniciativa. A partir daí, a cidade entra em um processo de melhoria contínua, ampliando sua capacidade de enfrentar novos desafios sociais, políticos, tecnológicos e econômicos.

Certificação

Os 10 destinos selecionados, após completarem o seu Plano de Transformação, receberão o certificado de DTI em Transformação, o que não significa que sejam destinos turísticos inteligentes, mas que estão no caminho para essa transformação.

Esta é segunda edição do Projeto, que já foi realizado como projeto-piloto e selecionou 10 destinos: Brasília/DF e Campo Grande/MT (Centro-Oeste): Recife/PE e Salvador/BA (Nordeste); Rio de Janeiro/RJ e Angra dos Reis/RJ (Sudeste); Florianópolis/SC e Curitiba/PR (Sul); Rio Branco/AC e Palmas/TO (Norte). Todos receberam certificados de DTI em Transformação.

Os municípios participantes foram selecionados a partir de critérios como conectividade, disponibilização de internet pública gratuita e índices de empreendedorismo e de desenvolvimento humano, entre outros quesitos.

foto Everton Thiago