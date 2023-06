Vila Velha é o 2º destino mais buscado do país por viajantes no site Booking.com

No Brasil, várias cidades turísticas já se consolidaram como “destinos certos” em períodos de férias e feriados prolongados. São lugares famosos, já tradicionalmente buscados por viajantes, devido às belezas naturais, estrutura turística, opções de lazer e entretenimento e atrativos regionais (gastronomia, arte, história e cultura). E Vila Velha, depois de conquistar o 1º lugar no ranking dos destinos mais procurados do Airbnb no Espírito Santo – e que está entre as 10 cidades do país selecionadas pelo Ministério do Turismo para participar da Estratégia Nacional “Destino Turístico Inteligente” – agora também se destaca como o 2º destino turístico doméstico mais procurado nas férias de julho, no site de viagens “Booking.com”.

O portal divulgou uma lista com os destinos de “tendência nacional” para passear durante o meio do ano. São as cidades que mais cresceram em número de buscas por viagens, em comparação a julho e agosto de 2022. Vila Velha, apesar de nunca ter figurado nestas listas, continua chamando a atenção, em nível nacional, atraindo cada vez mais o interesse dos turistas brasileiros.

Ranking nacional

O ranking dos destinos nacionais que mais cresceram em buscas no site “Booking.com”, para viagens em julho e agosto de 2023, resultou de uma análise realizada a partir da comparação com o mesmo período em 2022, incluindo apenas os destinos mais buscados entre 3 e 16 de abril de 2023, para viagens agendadas no período de 1 de julho até 31 de agosto. Confira:

1º lugar – Vitória, Espírito Santo: crescimento de 274%

2º lugar – Vila Velha, Espírito Santo: crescimento de 267%

3º lugar – Barretos, São Paulo: crescimento de 236%

4º lugar – Petrópolis, Rio de Janeiro: crescimento de 218%

5º lugar – Itaipava, Rio de Janeiro: crescimento de 150%

6º lugar – São Luís do Maranhão, Maranhão: crescimento de 117%

7º lugar – Ribeirão Preto, São Paulo: crescimento de 114%

8º lugar – Abraão, Rio de Janeiro: crescimento de 104%

9º lugar – Barreirinhas, Maranhão: crescimento de 90%

10º lugar – Porto Alegre, Rio Grande do Sul: crescimento de 83%

Vila Velha é boa para os turistas e melhor ainda para os moradores

“Sempre digo que uma cidade só pode ser boa para os turistas se, antes, for boa para os moradores. E hoje, Vila Velha é uma cidade ótima para os turistas, mas ainda melhor para os moradores. Por isso, é gratificante ver que mais pessoas estão descobrindo e escolhendo nosso destino como uma opção para suas viagens. Isso ressalta o compromisso da nossa gestão com a oferta de infraestrutura e com a preservação do nosso patrimônio histórico, artístico, religioso, ambiental e cultural. Vamos em frente, fortalecendo Vila Velha como um destino turístico de excelência, mas sempre valorizando nossa identidade e promovendo o desenvolvimento sustentável”, pontuou o prefeito do município, Arnaldinho Borgo.

E Arnaldinho completou: “Como prefeito da capital histórica do Espírito Santo – onde nasceu o orgulho de ser capixaba –, é uma grande honra poder compartilhar a notícia de que Vila Velha está se destacando tanto como destino turístico. Mas isso não está acontecendo por acaso. Este é um reflexo direto do trabalho incansável que estamos realizando, em parceria com moradores, empresários e representantes de todos os setores produtivos de Vila Velha, que também contribuem para o desenvolvimento turístico canela-verde”.

Destaque no Brasil

“Já obtivemos o resultado positivo do Airbnb, que destacou Vila Velha como a cidade mais procurada no Espírito Santo, em 2022. E Vila Velha – que também se destaca como Destino Turístico Inteligente – agora já desponta como a segunda cidade turística mais procurada para férias de julho, por viajantes brasileiros que são usuários do site ‘Booking.com’. Este bom resultado surge em um momento importante, onde a competitividade da disputa aumenta proporcionalmente com a conectividade entre o ‘trading’ turístico e as grandes capitais do país”, salienta o secretário de Cultura e Turismo de Vila Velha, Roberto Patrício Junior.

