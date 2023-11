Vila Velha e Receita Federal abrem “Ponto de Atendimento Virtual” dia 27/11

A busca por serviços fiscais e cadastrais acaba de ganhar uma nova dimensão em Vila Velha, com a criação do “Ponto de Atendimento Virtual” – PAV –, fruto de uma inovadora parceria entre o município e a Receita Federal. O objetivo da iniciativa é oferecer um atendimento mais conveniente aos cidadãos, proporcionando acesso online aos serviços do e-CAC e do portal da Receita Federal.

Localizado na Vila do Empreendedor, integrada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o PAV começará a atender os contribuintes a partir de 27 de novembro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, no Subsolo “A“ do Boulevard Shopping.

Entre os serviços disponíveis, destacam-se: o cadastro, inscrição, alteração e regularização de CPF; emissão de comprovantes de Imposto de Renda; consulta e regularização de pendências fiscais, débitos e DARFs, dentre outros.

Simplificação

O secretário de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha, Everaldo Colodetti, enfatiza que essa parceria visa modernizar os serviços públicos e simplificar procedimentos fiscais, proporcionando não apenas comodidade, mas também uma inclusão fiscal mais abrangente e eficaz para os cidadãos.

“Anteriormente, os serviços da Receita Federal na região eram centralizados na sede da Avenida Beira Mar, em Vitória, tornando os deslocamentos uma necessidade para os moradores de Vila Velha. Com a introdução do PAV, essa realidade muda, economizando tempo e recursos para os cidadãos”, afiançou o secretário.

Colodetti ressalta, também, que o PAV se integrará aos serviços já existentes na Vila do Empreendedor, possibilitando, por exemplo, que pessoas com dificuldades em regularizar o CPF tenham suporte para isso enquanto solicitam o Seguro-Desemprego.

“Além disso, para os Microempreendedores Individuais (MEIs), será possível emitir a segunda via do DARF vencido, algo que anteriormente demandava contato direto com a Receita Federal”, salientou ele.

Procedimentos

Já a diretora da Vila do Empreendedor, Danielle de Deus, esclarece que o PAV atenderá Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas isentas, imunes e/ou não-tributáveis, como igrejas, associações e empresas optantes pelo Simples Nacional, além de Microempreendedores Individuais (MEIs).

Ela detalha que o acesso aos sistemas da Receita Federal não é direto na Vila do Empreendedor, mas por meio da digitalização dos documentos dos contribuintes e encaminhamentos eletrônicos, o que proporciona respostas num prazo de até três dias, via WhatsApp ou agendamento de retorno presencial.

“Essa parceria com a Receita Federal promete simplificar processos fiscais e tornar acessíveis uma gama de serviços para os cidadãos de Vila Velha, reforçando o compromisso da prefeitura em proporcionar um atendimento mais ágil e eficiente para seus munícipes”, concluiu Danielle de Deus.